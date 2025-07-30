文湖線開了近30年才狂出包？專家指相當有可能 耗損恐更快

台北捷運文湖線昨日又有狀況，台北捷運公司對此致歉，初步研判是推進開關元件故障，導致線路異常，通勤族怨聲載道。學者指出，文湖線開通迄今近30年，故障頻率高也是相當有可能，建議北捷導入不同解決方式，減輕設備耗損的狀況。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢表示，文湖線開通迄今近30年，已接近一般列車使用年限，設備、零件陸續故障屬於正常狀況。台北捷運公司本身也會設定維修周期，依據每個零件、設備的維修年限或生命周期的計畫更新。

他指出，零件、設備會不會壞仍是機率問題，可能還沒到設定的使用年限就壞掉，而且列車年紀大，故障頻率高也是相當有可能。另外，文湖線原始設計為中運量，隨著實際往返內湖、文山的使用者超出原有規劃，列車的損耗會比當初設計時的預估要來得多，進而加快設備和零件耗損。

洪百賢建議北捷，導入不同解決方式，減輕文湖線設備耗損的狀況。一可從維修紀錄著手，零件、設備故障有無與當初設定不同，例如設備損耗的時間提前發生，若有，則需調整維修計畫。

他說，二是可加上AI等新科技輔助去即早判斷零件、設備的損耗狀況；三是可從長時間累積下來的維修資料來看，透過資料分析與AI技術，提前預測設備可能的耗損時間。