雲嘉國家級警報響！雨彈升級3縣市大豪雨 持續淹水警戒

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，嘉義縣、高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區及雲林縣山區有局部大雨或豪雨，中部及台東地區有局部大雨發生的機率。

注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

大豪雨：嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

豪雨：雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣。

氣象署並發布雲林縣、嘉義縣大雷雨即時訊息，已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS），持續至上午8時。慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

水利署發布淹水警戒，低窪地區及道路特別注意防範積淹水。一級：嘉義縣大埔鄉、梅山鄉、阿里山鄉，二級：嘉義縣竹崎鄉、屏東縣來義鄉、高雄市那瑪夏區。