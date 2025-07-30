嘉義縣國家級警報響 大雷雨狂炸 高嘉屏1級淹水警戒

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時。已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，中部及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

根據水利署防災資訊網，一級淹水警戒為高雄市六龜區，二級淹水警戒包括嘉義縣大埔鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉，屏東縣來義鄉，高雄市那瑪夏區。

氣象署說，今天西南氣流持續影響，各地天氣不穩定，苗栗以南及東南部地區易有短延時強降雨，並可能有局部大雨發生，尤其雲林以南地區降雨明顯、持續，局部有豪雨發生的機率，而南部地區甚至可能來到豪雨等級以上，外出務必注意安全。

至於其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。各地降雨機率高，山區特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水等現象。

溫度方面，今天中南部高溫為30至32度，北部、東半部為31至33度，其中東半部局部溫度會再更高一些，感受悶熱；澎湖為陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至30度，金門為多雲短暫陣雨或雷雨27至32度，馬祖為多雲短暫陣雨或雷雨27至31度。

氣象署說，中度颱風柯羅莎距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響；輕度颱風竹節草將往浙江杭州灣一帶移動，預估使西南氣流北抬，中南部雨勢增加。

明天至周六西南風影響，水氣仍多，苗栗以南地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，且南部降雨範圍較廣，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，而其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周日至下周二西南風增強，易有短延時強降雨，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區降雨較持續、明顯，而北部、東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

8月6日至8月8日西南風逐漸減弱，南部地區天氣仍然不穩定，偶有局部、短暫降雨的機率，但是整體雨勢已經逐漸減弱；其他地區則為多雲到晴、悶熱，注意午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。