大雷雨國家級警報響 粉專：竹節草將登陸中國 西南氣流會被往北帶上來

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，中部及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象署降雨預測，今天凌晨至清晨期間，嘉義、台南、高雄、屏東可能出現強降雨，提高警覺，勿輕忽。竹節草颱風今天將登陸中國，颱風更往北走，西南氣流就會被往北帶上來，大雨的狀況並不會減緩，南部多多提防。

氣象署針對高雄市六龜區、甲仙區、桃源區發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分止。已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。

氣象署並針對台南市、台東縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。