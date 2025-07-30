中南慎防致災雨 5縣市大雷雨狂轟 吳德榮：下周三再轉盛夏

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，中部及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

氣象署針對高雄市六龜區、甲仙區、桃源區發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時30分止。已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。

氣象署並針對台南市、台東縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二受季風低壓環流南側的西南季風影響，迎風面中南部為連日多雨的型態，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量致災雨；午後影響的範圍擴大，其中並有小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意防範；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。

未降雨時、天氣悶熱。溫度方面，他說，北部24至35度、中部24至34度、南部24至32度、東部23至35度。

吳德榮表示，下周三、下周四太平洋高壓增強，晴朗穩定，連山區午後降雨的機率都很低，各地恢復為炎熱的盛夏，要注意防曬、防中暑。

至於颱風動態，吳德榮表示，輕颱竹節草受季風低壓環流導引，侵襲浙江、江蘇。輕颱柯羅莎則持續在日本南方海面，偏北、再向東北大迴轉，離台很遠無影響。