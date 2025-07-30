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曾任新竹市犬 「棕棕」開放認養

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市第二代市犬「棕棕」常跟隨時任市長林智堅出席大小活動，2021年被送回動保所，目前在待認養名單中。圖／市府提供
新竹市第二代市犬「棕棕」常跟隨時任市長林智堅出席大小活動，2021年被送回動保所，目前在待認養名單中。圖／市府提供

曾是新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，近日有網友在收容所認養名單發現「棕棕」相片，質疑遭棄養。市長高虹安說，棕棕在2021年就被前市府送回動保所；市府表示，棕棕目前健康穩定，開放認養中。

棕棕原為遊蕩犬，2018年經民眾通報後捕捉，安置在新竹市動物收容所。2020年11月被相中擔任「市犬」。

因棕棕飼養在開放空間，且非所有民眾都熟悉動物行為，2021年陸續發生民眾遭撲傷、記者遭咬傷事件，市府與動保所評估因棕棕曾受傷過，遭碰觸啟動防衛機制而傷人，2021年4月送回動保所照料，接受行為訓練。

近日有網友在社群平台貼出收容所的「棕棕」照片，感嘆曾經的市犬，如今又瘦一圈，尾巴咬到脫毛，後腳也漸漸無力等，引發議論。

民進黨市議員楊玲宜留言解釋，棕棕是因不小心咬傷人，為避免意外再發生，才安置於動物收容所；她明白發文者的好意，但用字遣詞會讓大家誤會林智堅，盼不要讓美意變質。

如今棕棕約13歲，性情更穩定。市府昨說明，棕棕個性親人，雖對陌生人及其他狗狗有較強的防衛行為，但只要跟牠熟悉，牠一定會是最佳的伴侶寵物。

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