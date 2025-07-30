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台新新光金控 捐款1千萬賑災

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控昨天宣布捐款1千萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶。圖／台新新光金控提供
台新新光金控昨天宣布捐款1千萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶。圖／台新新光金控提供

颱風及西南氣流影響，連日豪雨，中南部出現嚴重淹水、房屋破損。台新新光金控昨天宣布捐款1千萬元至「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以善盡企業社會責任。

台新新光金控旗下台新銀行表示，現有放款客戶，因天然／特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，將依個案受理本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，降低受災戶還款壓力。

新光人壽指出，針對受災地區保戶提供「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等服務，可直接至全國各地客戶服務櫃台或洽詢業務人員申請，也可洽詢客戶服務專線0800-031-115或使用App線上客服。

台新人壽也啟動關懷機制，保戶可自災害發生日起3個月為止之新申請保單借款，可減免前6個月利息；受災保戶於本次災害發生日前已辦理的保單借款，免收6個月保單借款利息。申請保單補發亦免收工本費。

此外，保單應繳日在本次災害發生日起3個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費之申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後3個月；保戶如有理賠需求，也將優先處理、快速理賠。

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