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黃石x大堤頓 深度遊

聯合報／ 本報訊

入住國家公園，一房難求，連續入住更是難上加難，有行旅《黃石×大堤頓 國家公園絕美深度遊》，六晚入住黃石與大堤頓國家公園內。兩大國家公園一同探訪，讓旅人從容細賞美國經典自然瑰寶，感受純粹壯闊的天地之美。有行旅《黃石x大堤頓 國家公園絕美深度遊》十一天八夜旅程，八月廿二日至九月一日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3926、8643-3905，有行旅官網：https://reurl.cc/0KRRzK

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