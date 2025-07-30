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加熱菸2業者過關 民團錯愕：拿民眾當祭品

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
審議兩年多，國健署昨公布兩家加熱菸業者、十四品項申請案有條件通過，預估半年後加熱菸在台上市。記者林澔一／攝影
審議兩年多，國健署昨公布兩家加熱菸業者、十四品項申請案有條件通過，預估半年後加熱菸在台上市。記者林澔一／攝影

歷經兩年多審查，國健署昨宣布二家業者、十四品項加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，消費者有望半年後於菸品通路購買加熱菸。董氏基金會對此感到錯愕，批評兩周前沒有任何新進度，短時間內竟大翻轉，一次通過兩大跨國菸商十四項加熱菸產品，將民眾當成祭品。

立法院於二○二三年三月修法通過「菸害防制法」，禁止電子煙、有條件開放「加熱菸」，只要事前通過健康風險評估，就可上市販售。第一家業者於二○二三年六月底送審，期間來回補件，國健署挨批審查「加熱菸」過程冗長，讓不少業者打了退堂鼓。國健署強調，並非審查太嚴格，而是業者資料準備不足。

國健署昨天中午宣布「有條件」通過二家「加熱菸」業者（菲利普莫里斯、傑太日菸）、十四個品項審查，條件包括，業者必須每年委託第三方機構針對孕婦及未滿二十歲者進行監測、必須提出嚴防未滿二十歲青少年的販售管理機制等。加熱菸正式開賣後，參考韓國、香港等地經驗，推估每年菸稅及菸捐收入新增金額上看台幣卅億元。

國健署署長吳昭軍表示，加熱菸審查歷經兩屆委員會，第一屆結束後，由第二屆委員續審，秉持科學跟專業，審查委員建議提供二家加熱菸業者「有條件通過核定函」。至於加熱菸何時上市？端視業者「什麼時候送來資料」，必須符合所有規範才能上市。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，為了審查加熱菸，聘請毒理學、臨床藥理、成癮、公共衛生等領域專家組成審查會，審視逐一品項申請案。委員會依照「指定菸品健康風險評估審查辦法」，給予有條件通過，未來加熱菸產品上市將加強嚴格管理。

羅素英說，昨天已將文寄給兩家菸商，也收到業者來電詢問。業者表示，評估相關上市規畫方案，推算約需半年，加熱菸就能在台上市。

吳昭軍強調，所有指定菸品及使用指定菸品時必要的組合元件，須經審查核定通過後，始得製造、輸入、販售。而產品上市後，仍要自主監測並接受第三方單位監測。加熱菸上市後，國健署一定嚴格管理，而業者必須定期提交上市後監視及管控機制報告。

雖然國健署力守原則，但董氏基金會對於昨天突如其來的公告，感到氣憤。

菸害防制中心主任林清麗說，國健署七月中旬才對外回應，仍有八個品項在審查中，因業者資料不齊，需要補件，怎會不到半個月就通過審查。此外，署長吳昭軍應在二○二六年一月三十一日屆齡退休，但上周突然人事異動，即將卸任，令人不免質疑，政府趕新舊署長交接之際，送菸商一分大禮。

「退休就不用究責了嗎？還是可以扛下所有責任？」林清麗說，這是非常離譜的事情，衛福部完全沒格調，向菸商低頭到「有條件通過」，且未公告禁止加味菸，僅預告將禁廿七種特定添加物。她強烈要求，通過審查的加熱菸不可以「通過健康風險評估」進行任何形式的宣傳。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署 電子煙 衛福部

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