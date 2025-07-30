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健康你我他／岳母失智常臥床 岳父照料變煮夫

聯合報／ 文／陳啟文（新北中和）
在岳父細心的照護下，岳母症狀逐漸好轉，飲食及精神都大有改善。圖／陳啟文提供
在岳父細心的照護下，岳母症狀逐漸好轉，飲食及精神都大有改善。圖／陳啟文提供

80年北漂工作，借住表哥家，受表哥夫妻照顧，甚是感恩。原打算適時調職回鄉陪媽媽，嗣因辦公室戀情與太太結婚而打消念頭，並與妻弟妹同住於太太的舅舅家。約莫2年半，為了相互照應，我們在岳父母家附近買房定居。岳母歡喜萬分，幫忙清掃，還付冷氣機費用當賀禮。

岳母有一手好廚藝很合我的胃口，起初由太太帶我回去，後來太太偶爾加班或沒空，我也會「順路」去蹭晚餐。岳母會煮我愛吃的菜肴，尤其年節特定的麻油雞，更讓我難忘，這個習慣直至岳父母搬到一公里外居住才中止。

幾年前，岳母罹病，行動變遲緩，手腳無力，且出現輕微的失智症，或許因一時無法接受，岳母幾乎整日臥床，病症每況愈下，孝順又貼心的太太則常回去照料，清掃住家的裡外。

令人刮目相看的是，交友廣闊、常東奔西跑的岳父，隨即改變原來的生活態樣，不但成為家庭煮夫，廚藝也進步神速。在岳父細心的照護下，岳母症狀逐漸好轉，飲食及精神都大有改善。此外，岳父每年安排多次旅遊，不時分享夫妻出遊照片，甜蜜恩愛的模樣，讓我們相當欣慰。

「丈母娘看女婿，愈看愈有趣！」我常於周末晨跑後，到市場買幾碗熱騰騰的傳統碗糕去探視岳母，雖然岳母的行動及言語不如以往俐落，但關愛女婿的眼神，絲毫未變。

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