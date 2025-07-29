健康你我他8月徵文主題 我最需要的退休力

今年台灣將進入超高齡社會，老後人生需要及早準備，聯合報開啟國民退休準備工程，以財務、健康、社會連結、活躍好學及自在獨立為五大核心能力，您的退休力那一項最強？那一項必須急起直追？與過去相比是進步還是退步？歡迎與我們分享。

「六種動物測驗你的退休力」，今年做了嗎？請掃描下方QRcode，測量你的分數、代表動物或雷達圖，請告訴我們這一年來對退休力的準備與領悟。

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