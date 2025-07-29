腸病毒增1死1重症 羅一鈞：流行延至8月底

衛福部疾管署最新統計，今年腸病毒重症累計11例，含7死；上周增加2名重症個案，其中一人死亡。疾管署發言人羅一鈞表示，死亡個案是一名早產及呼吸窘迫的中部男嬰，出生當天即被收住新生兒加護病房，出生後第4天出現活力下降、呼吸急促、血小板低下等症狀，隔天死亡，經檢驗確認為伊科病毒11型感染併發重症死亡。

今年腸病毒重症中，新生兒占8例，含6死，均為伊科病毒11型重症。疾管署防疫醫師林詠青說，上周重症另一名個案為南部男嬰，7月上旬出生，男嬰一開始頻繁發燒、呼吸中止，且肝指數上升、血小板及血氧下降，但轉加護病房治療後，症狀改善，住院2周後康復出院。

羅一鈞說，目前社區流行的腸病毒以伊科病毒11型最多，流行還沒有結束，原先預估流行期至7月底，但會再延長1個月至8月底。經疫調發現，上周2名個案的家人在孕婦生產前，均有發燒、感冒等症狀，研判感染來源為家庭成員，且於周產期遭到感染所致。

為避免新生兒感染腸病毒，疾管署建議若自己或家中有快到預產期的孕婦，若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應儘速就醫並告知醫師，若家人有症狀請自我隔離或儘量不接觸孕婦。