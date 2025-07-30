南台豪雨恐爆類鼻疽 3步驟防疫

近日受西南氣流影響，全台大雨不斷，嘉義、台南豪雨更造成嚴重災情，恐引爆鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等疫情。衛福部長邱泰源昨表示，大量降雨導致積水或淹水災情，容易孳生病媒蚊，應防範類鼻疽等傳染病發生，籲請民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，遠離傳染病。

邱泰源提醒，民眾清理環境時，應做好自我防護，切勿直接接觸汙水、汙泥，避免受傷感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風；雨後更要防範不潔飲食導致的腸胃炎，進行環境消毒，同時持續注意飲食衛生，食物及飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質不可再食用。

疾管署長莊人祥說，豪雨過後，許多動物的糞便、尿液進入汙水中，如果不小心吃進肚裡或粘膜接觸，可能會感染鉤端螺旋體，必須提高警覺。類鼻疽桿菌則存在於土壤、水池、積水環境中，常見皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，也可經由吸入受汙染的塵土而感染，高風險族群包括糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，重症機率較高。

疾管署發言人羅一鈞說，丹娜絲颱風後，類鼻疽疫情升溫，上周共增加4例，含高雄3例、台南1例，年齡為50多歲至80多歲的男性，無死亡個案。一名60多歲男子連續5天發燒、胸悶，直到第5天才到醫院急診就醫，於急診留觀4天，因患者有糖尿病、心血管疾病病史，症狀出現時，原以為是感染引起心血管疾病，但經血液培養檢出類鼻疽桿菌，研判應與患者的糖尿病未好好控制有關。

疫調發現，該名男子於颱風前，有到家戶周遭巡視，那時風雨不大，也沒有接觸汙水汙泥，颱風期間也沒有外出，研判為吸入性感染所致。羅一鈞表示，今年颱風季尚未結束，又有西南氣流來襲，類鼻疽疫情「不敢太樂觀」，未來1個月仍不可掉以輕心。