健康主題館／自製綠拿鐵注意 4組食物相剋別放一起

關注健康的朋友，一定聽過「綠拿鐵」。綠拿鐵不是精力湯，而是一種標榜營養均衡，融合優質蛋白質、好的油脂、蔬菜、水果、好的複合性碳水化合物及堅果類等食物，組合而成的健康飲品。不過，在製備綠拿鐵時，有些食材會相剋，並不建議放在一起攪打。

1 牛奶與酸類水果：腸胃功能不佳者避免

牛奶中的蛋白質主要是酪蛋白，碰到酸類食物會發生凝固反應，就好比牛奶加醋會變成乳酪的道理一樣。牛奶的酪蛋白，一旦遇酸凝固後，會在胃部形成不容易消化的蛋白質，如果腸胃道功能比較差的人，可能會影響消化吸收，甚至會發生腹痛。像橘子、檸檬、葡萄柚、番茄等水果，不建議與乳製品一起攪打。

2 芒果跟鳳梨、竹筍：容易過敏者避免

老一輩的人經常說芒果有毒，不能吃太多，吃太多皮膚會不好，這是因為芒果的果皮有間苯二酚跟漆酚，接觸到皮膚容易讓人過敏，所以如果要攪打芒果，記得要去皮。芒果也不建議跟鳳梨或竹筍一起攪打，芒果跟鳳梨都屬於容易造成過敏的水果，而竹筍組織胺含量較高，如果放在一起吃，可能會加重急性蕁麻疹等過敏機率。如果對芒果、鳳梨沒有過敏問題，適量攝取沒有問題。

3 洋蔥跟豆類：容易脹氣者避免

洋蔥跟豆類這兩類食物與脹氣有關。這兩種食物都含有大量不易消化的營養素，例如洋蔥的寡糖及硫化物，豆類的棉籽糖及水蘇糖等，這類營養物質進到腸道，會被腸道中的細菌發酵分解，而產生大量氣體，導致脹氣狀況。所以，如果容易脹氣的人，盡可能避免一次同時間食用大量的豆類跟洋蔥，能減少脹氣的可能。

4 豆腐配菠菜、牛奶配巧克力：對鈣需求量大者避免

菠菜、巧克力都屬於草酸含量高的食物，如果與鈣豐富的豆腐或牛奶一起食用，會在腸道中結合成草酸鈣，而影響當餐鈣質的吸收利用。所以，對鈣質需求量較高的人，要特別注意在攝取高鈣食物時，應避免與高草酸食物同食。

破解迷思：菠菜配豆腐會結石？一起吃有助排出

很多人都有泌尿道結石，其中以草酸鈣最為常見，甚至普遍認為菠菜配豆腐就是導致泌尿道結石的主因。其實，一起吃下去才是解決之道。

一般而言，容易草酸鈣結石的人，通常體內草酸也會比較多，所以，最快讓草酸排除的方法，就是攝取足夠的鈣質，藉由飲食中的鈣質，在腸道直接與草酸結合成草酸鈣，讓草酸鈣結晶隨糞便排除，就能減少草酸堆積。所以，營養師都會特別跟結石病人確認，每天鈣攝取量是否足夠。