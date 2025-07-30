加熱菸通過審查 民團怒轟賴政府「出賣國人健康」

國健署昨公布，二家菸商、十四品項加熱菸申請案有條件通過核定函，未來可國內販售。對此，台灣拒菸聯盟痛批，標榜「健康台灣」的賴清德政府怎可出賣國人健康，犧牲年輕族群，呼籲不能通過審查上市「加味加熱菸」，一定得守住底線。

台灣拒菸聯盟表示，政府拖延兩年多不肯依法禁止「除菸草口味之所有加味菸」，讓影響年輕人最深的禁止加味菸政策掛零，現在一次通過兩大跨國菸商、十四項加熱菸產品，等於直接放行「加味加熱菸」，衛福部公然以髮夾彎為菸商護航？

台灣拒菸聯盟要求政府堅守三大底線，首先，「加味的加熱菸」不能通過審查上市。再者「加熱菸不得以違法的『IQ*S』系列名稱通過審查上市」、「審查上市之加熱菸，不得以通過健康風險評估進行任何形式的宣傳」。

加熱菸通過審查，引發熱議，部分民眾關心上市後價格，據了解，加熱菸、載具等費用，將參考國外售價，且需與國健署討論，在未上市前，不會有確切數字，不過，售價應和紙菸差不多。