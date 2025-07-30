外籍看護8月新制 逾900醫院助評估綠色通道資格

聘請外籍看護時免巴氏量表新制即將上路，衛福部長照司副司長吳希文表示，目前共有九百多家醫院可協助長者患者評估是否符合「綠色通道」快速通關資格，民眾可申請專業到宅評估服務，減少失能者奔波，提升申請便利性與可近性。

家庭照顧者關懷協會秘書長陳景寧表示，巴氏量表是落伍的評估方式，建議全面改以「長照失能評估」（ＣＭＳ），並將心智功能、家庭照顧能力等因素納入綜合考量，讓四級以上失能者可聘外籍看護，而外籍看護也能優先配置給有需要者。

對此，吳希文指出，巴氏量表、ＣＭＳ的設計目的不同，前者是為申請聘雇外籍看護所需開立的病症暨失能診斷證明書，ＣＭＳ則是為評定長照使用者的等級及可使用給支付額度，評估時間較長、流程複雜，光是量表問項至少八十題，共計廿八頁，且須共同評估失能者及家庭照顧者。

吳希文強調，若真的改用「長照失能評估」（ＣＭＳ），必然影響及排擠有長照申請需求對象的評估時效。現階段放寬的多元免評對象，已包含使用長照照顧服務六個月以上者，讓聘僱移工跟長照服務端緊密連結。

失能失智等重症民眾申請或外籍看護未到任期間，可撥打一九六六長照專線申請使用長照服務，服務內容包含，照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等。