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因應外籍看護新制 擴編11.8億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部昨舉行就業服務法第四十六條相關配套措施記者會，勞動力發展署副署長陳世昌（左）、勞動力發展署組長蘇裕國（右）提出六大配套措施、重症家庭六個優先協助方案，以及照顧空窗期可使用的政府協助資源。記者林伯東／攝影
勞動部昨舉行就業服務法第四十六條相關配套措施記者會，勞動力發展署副署長陳世昌（左）、勞動力發展署組長蘇裕國（右）提出六大配套措施、重症家庭六個優先協助方案，以及照顧空窗期可使用的政府協助資源。記者林伯東／攝影

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制將於八月上路，推估聘請外看者新增十萬人，恐釀一波「棄重擇輕」潮。為降低衝擊，勞動部昨公布申請程序輕重分流、國內承接重症優先、擴大重症多元免評等六大配套，另擴編十一點八億元協助重症家庭度過照顧空窗期。

「就業服務法」第四十六條修法通過後，年齡滿八十歲以上，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估聘請外籍看護，但外界擔憂恐引發看護工「挑工」，選擇容易照顧的輕症、健康長者，也可能藉此拉抬薪資，要求加薪，讓重症家庭處境更為艱辛。

據統計，目前八十歲以上健康、亞健康長輩五十三萬人、七十至七十九歲二期癌症者十二萬人，推估將有十萬人申請外看，而這將與現有十九萬七千多個已聘請外看的中重症家庭爭搶招照人力，外看恐流向「薪水較高、工作較輕鬆」的看護環境。

事實上，最近一兩個月已出現「挑工、搶工」現象，勞動力發展署副署長陳世昌說，「即便有配套措施，仍無法完全避免衝擊。」

為此，勞動部、衛福部多次開會協商，研擬六大政策，勞動部發展署管理組組長蘇裕國表示，首先建立「輕重分流、重症優先」制度，只要檢附「重症」證明，就可優先處理，自申請、審查許可、引進移工至聘僱管理，於照管中心的推介時間縮短至一天，一般案件則需為七天，例如，八十歲長輩需至台灣就業通網站刊登求才資訊七天。

蘇裕國表示，新制上路前已經送件或具資格的多元免評對象，在實施第一年將歸為重症案件處理。

「國內承接移工以重症家庭為最優先順位。」蘇裕國說，透過重症登記承接平台，轉換期的移工將優先推介給重症患者，需連續十四天沒重症家庭登記，才開放給其他雇主。同時開放跨業別承接移工。國外引進部分，已跟四個來源國協商增加量能。

除了年逾八十歲，以及七十歲至七十九歲患有癌症二期以上癌友，蘇裕國指出，另新增三類重症多元免評對象，包括不分齡癌症第四期以上患者、全癱無法自行下床者、過去一年內曾聘僱看護工或中階看護工者。

高齡者 外籍看護 巴氏量表

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