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瑪利亞中秋月餅禮盒開賣 助「安老家園」籌建

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
瑪利亞「家好月圓」中秋公益月餅禮盒義賣開跑，所得將贊助籌建「安老家園」。圖／瑪利亞基金會提供
瑪利亞「家好月圓」中秋公益月餅禮盒義賣開跑，所得將贊助籌建「安老家園」。圖／瑪利亞基金會提供

中秋節將至，瑪利亞社會福利基金會今年推出「家好月圓」中秋公益月餅禮盒義賣開跑，所得用以籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」，幫助心智障礙者擁有一處「老有所養」的安心住所，解決台灣日益嚴峻的心智障礙者高齡化困境。

瑪利亞社福基金會表示，今年的月餅禮盒提供6入單層與12入雙層兩款選擇，口味有小月餅、梅子酥、地瓜黑糖、芋黃流芯、豆沙蛋黃、棗泥蛋黃。

53歲的唐氏症患者「阿雄」多年來在瑪利亞愛心家園接受照顧。他總是笑容滿面，平日最喜歡畫生日蛋糕，因為那是他對幸福最深的記憶，家人一起為他慶生的模樣；阿雄的父母早已辭世，妹妹接下照顧的責任，阿雄身體退化得比一般人還快，妹妹的照護壓力也日益沉重。

瑪利亞社福基金會指出，這是全台逾3萬名中老年心智障礙者及其家庭共同的困境，這些身心障礙者往往比一般人提早20年老化，醫療與照顧需求更高，主要照顧者也年邁，正逐漸失去照顧能力，「瑪利亞心智障礙者安老家園」籌建計畫盼能為他們打造一處晚年居所，也讓原本承受照護重擔的家庭獲得喘息。

瑪利亞社福基金會說明，瑪利亞公益月餅義賣，不僅幫助籌建安老家園，更是讓身心障礙青年透過工作實現自我；今年瑪利亞社會企業「Merry Young快樂襪」攜手「春水堂」，推出珍珠奶茶聯名禮盒，禮盒結合瑪利亞青年創作的藝術襪、春水堂熟成厚奶茶包與創作故事手札，獲2025台中市十大伴手禮「特賞好禮獎」，三度入選「Buying Power社會創新選品」。

瑪利亞「家好月圓」中秋公益月餅禮盒義賣不僅幫助籌建「安老家園」，更讓身心障礙青年實現自我。圖／瑪利亞基金會提供
瑪利亞「家好月圓」中秋公益月餅禮盒義賣不僅幫助籌建「安老家園」，更讓身心障礙青年實現自我。圖／瑪利亞基金會提供

月餅 禮盒 珍珠奶茶

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