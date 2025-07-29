瑪利亞中秋月餅禮盒開賣 助「安老家園」籌建

中秋節將至，瑪利亞社會福利基金會今年推出「家好月圓」中秋公益月餅禮盒義賣開跑，所得用以籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」，幫助心智障礙者擁有一處「老有所養」的安心住所，解決台灣日益嚴峻的心智障礙者高齡化困境。

瑪利亞社福基金會表示，今年的月餅禮盒提供6入單層與12入雙層兩款選擇，口味有小月餅、梅子酥、地瓜黑糖、芋黃流芯、豆沙蛋黃、棗泥蛋黃。

53歲的唐氏症患者「阿雄」多年來在瑪利亞愛心家園接受照顧。他總是笑容滿面，平日最喜歡畫生日蛋糕，因為那是他對幸福最深的記憶，家人一起為他慶生的模樣；阿雄的父母早已辭世，妹妹接下照顧的責任，阿雄身體退化得比一般人還快，妹妹的照護壓力也日益沉重。

瑪利亞社福基金會指出，這是全台逾3萬名中老年心智障礙者及其家庭共同的困境，這些身心障礙者往往比一般人提早20年老化，醫療與照顧需求更高，主要照顧者也年邁，正逐漸失去照顧能力，「瑪利亞心智障礙者安老家園」籌建計畫盼能為他們打造一處晚年居所，也讓原本承受照護重擔的家庭獲得喘息。