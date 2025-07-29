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南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

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南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今晚9時05分針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（30日）下午。聯合報系資料照
中央氣象署今晚9時05分針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（30日）下午。聯合報系資料照

中央氣象署今晚9時05分針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（30日）下午，其中屏東縣山區出現大豪雨等級降雨；豪雨警戒區有臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島；大雨警戒區包含台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣。

根據氣象署資料，統計今天0時至今晚9時10分累積雨量，屏東累積雨量高達271.5毫米居冠，台中210毫米次之，高雄171毫米排名第三，另外，南投累積雨量也達163毫米，澎湖138毫米。

氣象署表示，受到西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（２９日）晚至明（３０）日屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台南市、高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區及北部、宜花山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

豪雨 屏東縣

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