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南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

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西南氣流影響明最劇烈！南部慎防豪雨 屏東累積雨量已逾270毫米

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
西南氣流持續影響，中南部今晚起降雨加劇，明天西南氣流影響最為明顯，南部有豪雨甚至豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照
西南氣流持續影響，中南部今晚起降雨加劇，明天西南氣流影響最為明顯，南部有豪雨甚至豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照

西南氣流持續影響，中南部今晚起降雨加劇，中央氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，資深預報員趙竑表示，明天西南氣流影響最為明顯，南部有豪雨甚至豪雨等級以上降雨，且在西南風較強情況下，易出現短延時強降雨，需慎防雷擊及強陣風。

趙竑說，今天降雨分為三部分，北台灣受到竹節草颱風外圍環流影響，今天清晨至上午有降雨情況；受到熱力作用加持，午後發展旺盛，台中山區午後降雨明顯；而南台灣則是西南風帶來的雨勢。

統計今天0時至晚間8時累積雨量，高雄132毫米、澎湖138毫米、南投153.5毫米，台中受到熱力作用加持影響，日累積雨量達209毫米，而南部受到西南風挾帶大量水氣，最高日累積雨量出現在屏東271.5毫米。

趙竑指出，整體環境逐漸從西南西轉為西南風，嘉義以南將出現明顯降雨。今晚8時至明清晨2時這段期間，西南風造成中南部降雨將愈來愈明顯，先是以平地降雨為主，再逐步往山區移動，降雨範圍也擴大至苗栗區域。

明天白天降雨區域將逐漸集中在山區；今晚至明天西南氣流影響明顯，未來24小時雨量預估，今晚8時至明早8時，北部、宜花山區、中南部、台東有大雨，南高屏有局部豪雨，尤其屏東山區有機會出現局部豪雨等級以上降雨。

溫度部分，趙竑表示，在西南風環境底下，嘉義以南、南台東明天高溫約30、31度，其他地區高溫32至34度，其中大台北盆地因位處西南風背風側，高溫上看35度，局部地區高溫甚至上看36度。

另外，在西南風環境，局部地區風力也明顯，恆春半島、南台東、桃園至苗栗、蘭嶼綠島、馬祖有強風，而基隆北海岸、東半部、恆春半島、南部、蘭嶼綠島、馬祖有長浪。

趙竑提醒，明天是西南氣流影響最明顯的時間點，雲嘉及南部易有大雨或局部豪雨，尤其南部需慎防局部豪雨等級以上降雨，在西南風較強情況下，易出現短延時強降雨，需慎防雷擊、強陣風；此外，趙竑指出，中小尺度對流伴隨的強降雨預報度有限，需隨時注意最新預報、特報及即時訊息。

中南部今晚起降雨加劇，明天西南氣流影響最為明顯，南部有豪雨甚至豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供
中南部今晚起降雨加劇，明天西南氣流影響最為明顯，南部有豪雨甚至豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供
明天西南氣流影響最為明顯，南部有豪雨甚至豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供
明天西南氣流影響最為明顯，南部有豪雨甚至豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供

豪雨 高溫 雨量

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