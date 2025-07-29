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劇場人才培育計畫學員「返校日」 謝國樑分享投資電視劇「想見你」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供

基隆市教育處與故事工廠今在島嶼實驗劇場，舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫學員學習成果。基隆市長謝國樑出席，並參與戲劇體驗課程，與學員面對面交流。他也分享自己投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。

教育處表示，返校日活動安排入圍第55屆金鐘獎最佳女配角的李劭婕帶領，邀請去年劇場人才培育計畫學生齊聚一堂，以「空椅子審判」為主題，讓學員揣摩角色交換技巧。

學員想像一張空椅子上，坐著重要卻缺席的人物，向他傾訴與自我剖析，並在指導下轉換視角，以對方立場重新審視自己。這堂課不僅是表演技巧的練習，更是一段深刻的情緒探索與生命反思旅程。

謝國樑出席活動時說，卸任立委後曾投入影視產業，參與投資、製作電影「我的少女時代」、電視劇「想見你」。這些膾炙人口作品的誕生，來自於無數平凡而真摯的創作，鼓勵學員，演藝的起點可能平凡，但只要努力不懈、持續精進，終能發光發熱。

謝國樑表示，市府將持續與各專業單位合作，為對影視與表演藝術有興趣的基隆孩子打造學習與發展平台，不僅讓學生在正規課程之外培養多元能力，更能發掘個人潛力，朝向影視幕前與幕後發展。他相信這樣的培育行動，也是實踐「有愛城市」的重要一環，讓每個孩子都能在關愛中被看見、被支持。

基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供
基隆市教育處今天舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫成果。基隆市長謝國樑出席，分享投身影視產業的經驗，鼓勵年輕人勇敢追夢，在藝術舞台盡情揮灑創意與天賦。圖／基市府提供

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