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加熱菸有條件通過 海關：現行旅客仍不能攜帶入境

中央社／ 台北29日電
菸害防制法新法上路逾2年，衛福部國健署今天公布首波加熱菸審查結果。聯合報資料照片
菸害防制法新法上路逾2年，衛福部國健署今天公布首波加熱菸審查結果。聯合報資料照片

菸害防制法新法上路逾2年，衛福部國健署今天公布首波加熱菸審查結果。針對2家加熱菸業者共14品項申請案有條件通過，財政部關務署表示，廠商將可以進口輸入，但依現行規定，旅客仍不能攜帶加熱菸入境，未來能否攜帶入境等議題，仍需跨部會溝通。

菸害防制法在民國112年3月22日修正施行，包括全面禁止電子煙等類菸品、嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品，如加熱菸等，增訂健康風險評估審查機制，經審查通過，始得製造、輸入、販售。

國健署今天公布最新審查結果，有2家加熱菸業者共14品項申請案有條件通過，今天已經將有條件通過核定函送交業者。

關務署表示，經審查通過健康風險評估機制的品項，廠商可以進口輸入，但依現行規定，旅客仍不能攜帶加熱菸入境。

至於修法前海關查扣的加熱菸品，關務署說明，如經核定通過健康風險評估審查，攜帶或輸入者得於核定通過評估審查後3個月內領回，屆期未領回海關等原扣押或扣留機關得逕予銷毀；修法後海關查獲違法輸入加熱菸，均依菸害防制法規定移送地方主管機關裁處。

據統計，菸害防制法112年3月22日修法後至114年6月30日，海關一共查獲加熱菸407萬餘包。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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