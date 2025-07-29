新北庇護禮盒推茶餅飄香 中秋送暖助身障就業

新北庇護禮今年與醒吾科技大學、及三峽青農谷芳有機茶園等，產官學農跨域研發製作茶餅禮盒好滋味。市府今天說，消費就是對身心障礙者的肯定，也幫助他們能在職場安定就業。

市長侯友宜、育成基金會董事長賴豐福及年度代言人吳怡霈，今天公布今年度的庇護禮「茶餅禮盒」。侯友宜說，慈育庇護工場學員，用心烘焙出風味獨特的手工厚厚餅乾，不僅包裝漂亮，產品兼具風味與趣味，是中秋節送禮兼具心意的最佳選擇。

新北市府勞工局長陳瑞嘉說，這是醒吾科技大學餐旅系與商業設計系設計包裝及研發，並嚴選新北在地茶農產品，以文山包種、碧螺春、鐵觀音、蜜香紅茶、東方美人，5款在地茶種，融合杏仁等，研發出茶餅。

谷芳有機茶園負責人李昌峻及妻子洪佳玉，接受中央社記者訪問表示，谷芳茶園是提供最單純有機的茶粉，並由醒吾科大研發，是產官學的結合，也透過角色故事與茶文化結合，融入庇護禮盒。

吳怡霈分享，曾因節目採訪與慈育庇護工場結緣，此次代言格外感動，學員們非常用心製作的淡淡茶香餅乾，搭配設計精美的包裝，非常適合兼具公益與送禮，也能鼓勵每一名庇護工場學員。

勞工局說，即日起民眾可透過蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」或洽慈育庇護工場預購。