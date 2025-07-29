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台中今年第2例重症！出生5天男嬰染腸病毒重症死亡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
家長帶幼兒到診所接種腸病毒疫苗。圖／台中兒科醫師施勝桓提供
家長帶幼兒到診所接種腸病毒疫苗。圖／台中兒科醫師施勝桓提供

衛福部疾管署今證實，台中市上周新增1起新生兒腸病毒重症死亡個案，為出生5天的男嬰，經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型，昨經疾管署研判確診，這也是台中市今年第2例腸病毒併發重症確診個案。

台中市衛生局呼籲，準媽媽應提高警覺，如有發燒、腹瀉等症狀應儘速就醫，生產前14天內若曾出現不適，務必主動告知產房醫護人員，並在日常生活中落實手部衛生與環境清潔消毒，以降低病毒傳播風險、守護新生兒健康。

台中兒科醫師施勝桓建議，家長要做好防疫，勤洗手、戴口罩，特別是幼童，並及早為符合資格的幼兒施打腸病毒71型疫苗預防，並避免引發重症。

台中市衛生局說明，死亡個案為本國籍、住在后里區的男嬰，早產出生後即因呼吸窘迫入住新生兒加護病房，在出生第五天病逝，經醫師懷疑為新生兒腸病毒感染通報檢驗後，最終確診感染伊科病毒11型。

疾管署說明，這名男嬰母親在生產前1周有發燒、呼吸喘狀況，個案出生時有早產、呼吸窘迫情況，一出生就轉入新生兒加護病房，在出生第4天呼吸急促、活動力下降等立即插管治療，隔天過世，呼吸道檢體檢出腸病毒伊科病毒11型，確診為腸病毒感染併發敗血症等重症。

衛生局長曾梓展表示，依據疾管署監測資料，目前社區常見腸病毒型別以伊科病毒11型為主，該型病毒特別容易導致新生兒出現重症，也會對幼童造成健康威脅。腸病毒具高度傳染性，大人小孩皆可能感染，5歲以下幼兒更是併發重症的高風險族群。

曾梓展說明，預防關鍵在於「勤洗手、做好清消」，家有嬰幼兒的家庭，照顧者在抱小孩、餵奶前，應確實以肥皂正確洗手，外出返家也應更衣更換口罩，避免將病菌帶入家中。若發現5歲以下幼兒出現腸病毒重症前兆，如嗜睡、意識不清、抽搐、手腳無力、呼吸急促或持續嘔吐等，應立即送往台中市13家腸病毒責任醫院診治，掌握黃金治療時間，降低重症風險。

腸病毒 衛生局 新生兒

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