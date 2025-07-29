日本團費高峰已過！匯率降、供給增 業者估每季估下修5％

旅行業品質保障協會今公布2025年第4季合理團費，針對國人最愛旅遊的日本，旅遊業者直言，「高峰已過」，受匯率、機位及房間供過於求等影響，日本團費將以每季持平或微幅下修5％模式逐步向下調整。

品保協會今公布公布2025年第4季（10至12月）合理團價，日本線制價委員、晴日旅行社總經理黃清凉分析，今年日本暑假團體旅遊業績，受到地震預言、美國關稅、全球經濟不穩定等影響，30年來首次出現疲弱，加上萬博熱度未如預期，旅遊產業成「慘業」，甚至出現不合理低價，不少旅行業者為追趕難度目標，只能下修第4季利潤空間，多數地區較去年同期下降5至10％。

黃清凉直言，「日本團價高峰已過」，而影響團費的2大原因分別為機票及房價。日本在疫情期間新設許多飯店，加上航線航點增加，機位及房間供過於求，導致團費下降；疫後日本團費約漲30％，過去2至3萬元的行程，2024年團費提高至3、4萬元。

對於接下來日本團費變化，黃清凉預估，每季以持平或微幅下修5％模式，逐步向下調整，除非日圓匯率往上竄回0.23，旅行社才會大幅調整，但若維持在0.20至0.22之間，團費就不可能再超過2024年。