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台中冰淇淋店消毒水當飲用水2人送急診 食安處勒令店家停業送法辦
台中市酷聖石（ColdStone）冰淇淋連鎖店昨驚傳一名男顧客、一名女服務生誤飲稀釋後的次氯酸水，出現喉嚨刺痛等不適送急診。台中市食安處立即到場稽查，並依食安法，勒令店家停業，並對業者移送檢調偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。
食安處說明，根據衛福部台中醫院通報，此案目前共有2人就醫，包括1名男顧客與1名女店員，經醫院緊急處置與檢查後已無大礙，經留觀後已返家；另在場還有兩名顧客是否也有誤飲情形，仍待調查釐清，食安處將持續關心並提供協助。
法制局指出，該案已由食安處協助釐清，若業者提供的食品造成消費者身體、健康受損，業者應負損害賠償責任。目前法制局已受理1件申訴案件，由食安處受理，法制局後續也將協助消費者爭取合理權益。
據了解，一名男顧客在昨天中午帶孩子到這家冰淇淋店內用餐，因口渴向店員索取白開水，飲用後發現刺鼻異味，且喉嚨刺痛等，經向店員反映，由店員陪同就醫；另傳出店內有一對年輕情侶顧客也誤飲送醫，一名女店員也因好奇喝了一口，隨即掛急診。
台中醫院急診室表示，一名4旬男顧客與一名2旬女店員昨天中午自行就醫，兩人自述誤喝到稀釋後次氯酸水，其中女患者有噁心想吐之不適，2人經檢查後未發現口腔與食道黏膜破損，經留觀無大礙後開藥治療，並已返家。
台中醫院急診醫學科醫師林逸婷說明，這次2人誤飲次氯酸水事件，次氯酸水為弱鹼性，要視是否有稀釋，若在500PPM以下，對人體危害機率較低，若是誤飲原液，恐腐蝕口腔、食道等消化道器官；誤飲後，切勿催吐，若無噁心、嘔吐可喝水或牛奶稀釋，若出現噁心、嘔吐請盡速送醫，另請攜帶誤食的產品包裝，以利診斷和治療。
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