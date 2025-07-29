快訊

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

聽新聞
0:00 / 0:00

台中冰淇淋店消毒水當飲用水2人送急診 食安處勒令店家停業送法辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處針對酷聖石冰淇淋連鎖店出現食安問題，立即派員到場了解業者相關物品及作業流程。圖／台中市食安處提供
台中市食安處針對酷聖石冰淇淋連鎖店出現食安問題，立即派員到場了解業者相關物品及作業流程。圖／台中市食安處提供

台中市酷聖石（ColdStone）冰淇淋連鎖店昨驚傳一名男顧客、一名女服務生誤飲稀釋後的次氯酸水，出現喉嚨刺痛等不適送急診。台中市食安處立即到場稽查，並依食安法，勒令店家停業，並對業者移送檢調偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

食安處說明，根據衛福部台中醫院通報，此案目前共有2人就醫，包括1名男顧客與1名女店員，經醫院緊急處置與檢查後已無大礙，經留觀後已返家；另在場還有兩名顧客是否也有誤飲情形，仍待調查釐清，食安處將持續關心並提供協助。

法制局指出，該案已由食安處協助釐清，若業者提供的食品造成消費者身體、健康受損，業者應負損害賠償責任。目前法制局已受理1件申訴案件，由食安處受理，法制局後續也將協助消費者爭取合理權益。

據了解，一名男顧客在昨天中午帶孩子到這家冰淇淋店內用餐，因口渴向店員索取白開水，飲用後發現刺鼻異味，且喉嚨刺痛等，經向店員反映，由店員陪同就醫；另傳出店內有一對年輕情侶顧客也誤飲送醫，一名女店員也因好奇喝了一口，隨即掛急診。

台中醫院急診室表示，一名4旬男顧客與一名2旬女店員昨天中午自行就醫，兩人自述誤喝到稀釋後次氯酸水，其中女患者有噁心想吐之不適，2人經檢查後未發現口腔與食道黏膜破損，經留觀無大礙後開藥治療，並已返家。

台中醫院急診醫學科醫師林逸婷說明，這次2人誤飲次氯酸水事件，次氯酸水為弱鹼性，要視是否有稀釋，若在500PPM以下，對人體危害機率較低，若是誤飲原液，恐腐蝕口腔、食道等消化道器官；誤飲後，切勿催吐，若無噁心、嘔吐可喝水或牛奶稀釋，若出現噁心、嘔吐請盡速送醫，另請攜帶誤食的產品包裝，以利診斷和治療。

衛福部台中醫院急診處。記者趙容萱／攝影
衛福部台中醫院急診處。記者趙容萱／攝影

食安 店員 中醫

延伸閱讀

台中冰淇淋店疑將漂白水當開水2人就醫 遭令停業

台中連鎖冰淇淋店顧客疑誤飲稀釋漂白水 店家回應了

稀釋漂白水當水喝！台中知名冰淇淋店3顧客1女員工疑誤飲 送急診

GAGU北歐家具無預警停業 台南接獲16件申訴消保官提醒這件事

相關新聞

台中今年第2例重症！出生5天男嬰染腸病毒重症死亡

衛福部疾管署今證實，台中市上周新增1起新生兒腸病毒重症死亡個案，為出生5天的男嬰，經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型，昨...

日本團費高峰已過！匯率降、供給增 業者估每季估下修5％

旅行業品質保障協會今公布2025年第4季合理團費，針對國人最愛旅遊的日本，旅遊業者直言，「高峰已過」，受匯率、機位及房間...

蛋價漲2元 批發價先調高、產地價31日跟進

農業部統計，目前雞蛋供應量略減。台北市蛋商公會決議今天起批發蛋價從每台斤38元調高至40元，31日起產地蛋價從每台斤28...

台中冰淇淋店消毒水當飲用水2人送急診 食安處勒令店家停業送法辦

台中市酷聖石（ColdStone）冰淇淋連鎖店昨驚傳一名男顧客、一名女服務生誤飲稀釋後的次氯酸水，出現喉嚨刺痛等不適送急...

黃麴毒素超標！福源顆粒花生醬除回收產品暫停生產 還要被罰了

新竹知名「福源花生醬」日前遭北市衛生局抽查驗出該品牌顆粒花生醬黃麴毒素超標，竹市衛生局抽驗一批有效日期2025年9月10...

國光客運盼停駛14條路線愈快愈好 公路局：沒有一定時間表

國光客運陷入財務困難，不僅半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，近日向交通部公路局提出14條路線停駛規畫。國光客運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。