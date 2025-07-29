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國光客運盼停駛14條路線愈快愈好 公路局：沒有一定時間表

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國光客運陷入財務困難，不僅半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，近日向交通部公路局提出14條路線停駛規畫。記者許正宏／攝影
國光客運陷入財務困難，不僅半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，近日向交通部公路局提出14條路線停駛規畫。記者許正宏／攝影

國光客運陷入財務困難，不僅半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，近日向交通部公路局提出14條路線停駛規畫。國光客運盼停駛期程愈快愈好；公路局長林福山則說，將朝漸進調整方式，目前沒有一定的時間表，但強調絕不會中斷民眾搭乘公共運輸的服務。

國光客運爆出半年內2度延遲發薪，盡管國光客運強調目前營運一切正常，但其疫後累積貸款30億元，部分還款後，迄今仍欠20多億元，財務狀況引發擔憂；在銀行團要求瘦身和減少虧損路線下，國光客運擬停駛14條虧損路線，並出售土地和房舍活化資產

國光客運表示，目正在協調重疊路線業者替駛，公路局每周都會與公司召開管制會議，目前尚未有一個時間表，盼停駛期程愈快愈好。

林福山今出席2025幸福巴士金運獎頒獎典禮，會後受訪時表示，公路局很早就已掌握國光客運遇到的財務問題，也一直在與業者討論處理方式，目前提供一些路線整併的協助，另也透過內部相關資產進行財務調度。

針對14條停駛路線，林福山坦言，業者有提出14條經營壓力較大的路線申請停駛，但站在公路局的立場，業者若要停駛路線，就須有妥善安排，讓運輸服務不中斷，也不能影響到民眾搭乘公共運輸的需求，可能需要透過同業的協助 ，或是讓相鄰路線整併，維持原有服務班次及量能。

林福山指出，國光客運目前面臨公司體質調整階段，一大前提是，公路客運及國道客運路線服務絕對不會中斷；至於路線何時申請停駛？林福山說，會朝漸進調整的方式，國光客運需先提出相關營運規畫，包含同業整併或是停駛優先順序等，公路局也會依序來協助，但目前沒有一定的時程表。

資產 財務 國光客運

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