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台中冰淇淋店疑將漂白水當開水2人就醫 遭令停業

中央社／ 台中29日電

台中市西區某商場內冰淇淋店家酷聖石（Cold Stone），疑發生誤將稀釋後的漂白水當作白開水提供給顧客的食安事件，2人身體不適就醫，食安處勒令停業。

酷聖石今天發布聲明表示，第一時間已進行了解，此為單店員工疏失，已主動關心與慰問顧客，持續提供必要協助。

台中市衛生局食安處今天透過文字稿表示，該店疑將稀釋後的漂白水誤當作白開水，提供民眾飲用，今天獲報後立即派員前往門市稽查。此案目前共有2人就醫，包括1名顧客與1名店員，經醫院緊急處置與檢查後已無大礙，經留觀後已返家；另在場還有2名顧客是否也有誤飲情形，仍待調查釐清。

衛生福利部台中醫院急診室表示，昨天中午1名約40多歲男子與另名20多歲女子自行到急診室就醫，2人自述誤喝到稀釋後的次氯酸水，女性患者有噁心想吐的不適，院方立即進行抽血、口腔與食道黏膜、照X光等檢查，並未發現口腔與食道黏膜破損。經留觀無礙後，開立症狀治療藥物，院方叮嚀2人返家後如出現腹瀉不止、胸腹疼痛加劇或是腸胃道出血、呼吸急促等症狀應立即返院就醫。

食安處指出，此案已涉及違反食品安全衛生管理法，當場勒令店家停業也將業者移送檢調偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

台中市法制局指出，若業者提供的食品造成消費者身體、健康受損，業者應負損害賠償責任。目前法制局已受理1件申訴案件，將依申訴處理程序由食安處進行申訴處理，後續也將協助消費者爭取合理權益。

食安 衛生局 台中市

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