快訊

不只永和光復里…林德福罷免案再爆「票數填反」 里長發現即時糾正

南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

加熱菸有條件通過 民團：突襲闖關出賣健康台灣

中央社／ 台北29日電

國健署有條件通過美國菸商、日本菸商共14個品項加熱菸申請案，台灣拒菸聯盟表示，對突襲闖關震驚與憤怒，政府標榜健康台灣卻出賣健康，強烈要求加味加熱菸不可通過審查上市。

菸害防制法新法上路逾2年，全面禁止電子煙等類菸品，嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品，如加熱菸等，增訂健康風險評估審查機制。衛生福利部國民健康署今天公布最新審查結果，包括菲○○○公司8個品項、傑○○○公司6個品項，已有條件通過核定函送交業者。

台灣拒菸聯盟成員之一的董氏基金會提出質疑，菸害防制中心主任林清麗今天接受媒體聯訪表示，有條件通過加熱菸品項高達14個，卻不見國健署公開通過品項的清單，懷疑是否放行「加味加熱菸」，拿年輕人健康交換菸商利益。

世界衛生組織多次提醒，口味是年輕人開始使用菸品和尼古丁產品主因，各國政府應立即禁止加味菸品。林清麗表示，禁止加味菸品是菸害防制法規定，新法上路逾2年，衛福部至今尚未依法禁止「除菸草口味的所有加味菸」，強烈呼籲加味的加熱菸不能通過審查上市。

台灣拒菸聯盟也呼籲政府堅守底線，加熱菸不得以違法的「IQ*S」系列名稱通過審查上市，且審查上市的加熱菸，不得以「通過健康風險評估」進行任何形式宣傳，千萬不可犧牲台灣年輕人的健康。

國健署菸害防制組長羅素英強調，依據菸害防制法規定，禁止加註誤導吸菸無害健康或危害輕微等文字及標示，核定加熱菸產品禁止使用「通過台灣健康風險評估審查」，以及其他有誤導吸菸無害健康或危害輕微之虞等文字標示、行銷宣傳。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

風險 加熱菸 年輕人

延伸閱讀

加熱菸通過審查將上市 董氏：政府玩兩套手法 署長卸任前送菸商大禮

加熱菸「正式解禁」2業者14品項有條件通過 官方允加強管理

民團憂「80歲免評聘移工」衝擊重症 勞動部29日公布六大配套

菸商鎖定百萬年輕族群 大推電子煙、加熱菸…董氏籲溯源抓菸商

相關新聞

西南氣流影響明最劇烈！南部慎防豪雨 屏東累積雨量已逾270毫米

西南氣流持續影響，中南部今晚起降雨加劇，中央氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，資深預報員趙竑表示，明天西南氣流...

南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

中央氣象署今晚9時05分針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（30日）下午，其中屏東縣山區出現大豪雨等級降雨；豪雨...

劇場人才培育計畫學員「返校日」 謝國樑分享投資電視劇「想見你」

基隆市教育處與故事工廠今在島嶼實驗劇場，舉辦「星光大道青少年表演教室返校日」活動，展現劇場人才培育計畫學員學習成果。基隆...

加熱菸有條件通過 海關：現行旅客仍不能攜帶入境

菸害防制法新法上路逾2年，衛福部國健署今天公布首波加熱菸審查結果。針對2家加熱菸業者共14品項申請案有條件通過，財政部關...

台中今年第2例重症！出生5天男嬰染腸病毒重症死亡

衛福部疾管署今證實，台中市上周新增1起新生兒腸病毒重症死亡個案，為出生5天的男嬰，經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型，昨...

日本團費高峰已過！匯率降、供給增 業者估每季估下修5％

旅行業品質保障協會今公布2025年第4季合理團費，針對國人最愛旅遊的日本，旅遊業者直言，「高峰已過」，受匯率、機位及房間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。