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豪雨影響 海運30日8航線73航次停航

中央社／ 台北29日電

受到豪雨影響，航港局表示，明天共有東港-小琉球等8航線73航次停航，提醒旅客留意。

中央氣象署持續發布較劇烈豪雨作業，預估今晚西南氣流將引入對流雲系，降雨從沿海向內陸移動，南部不排除豪雨以上等級的降雨；預估8月5日之前中南部地區都會持續有雨，其中8月3日至5日降雨範圍會再擴大。

豪雨影響海運運輸，交通部航港局通報，今天共有7航線，計53航次停航，明天預計共有8航線，計73航次停航。

明天停航航線包含東港-小琉球全部停航；鹽埔-小琉球全部停航；基隆-馬祖全部停航；北竿白沙-福州黃岐部分停航。

富岡-綠島部分停航；富岡-蘭嶼全部停航；後壁湖-蘭嶼全部停航；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航。

航港局呼籲，民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。

航線 豪雨 小琉球

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