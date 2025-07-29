每年近千人被蛇咬 疾管署：抗蛇毒血清使用8月達高峰

時序進入8月，衛福部疾管署分析，2017至2021年健保資料顯示，每年因蛇咬傷使用抗蛇毒血清約有979人，以使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清811人最多，占82.9％，其次為抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清110人，占11.3％，以8月分用量最高，民眾應多注意蛇出沒。

疾管署發言人羅一鈞說，台灣地處亞熱帶地區，氣候溫暖多溼，適合蛇類繁殖，加以近年戶外活動風行，人遭蛇咬傷事件時有所聞。疾管署為國內唯一產製，且持有抗蛇毒血清凍晶注射劑藥證者，供應全國人民所需產品，數十年來拯救無數病患生命。

羅一鈞說，抗蛇毒血清主要使用者為45歲以上男性，咬傷高峰期為5至10月，其中8月用量最高，平均使用人數為112人，約占全年使用人數11.4%，其次為10月11.1%、11月10.5%。

以地區來說，南部、東部主要使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清，中部則以抗飯匙倩及雨傘節蛇毒血清為主，東部每十萬人口使用率最高。羅一鈞說，目前因抗蛇毒血清的種類完整與充足供給，使台灣因毒蛇咬傷死亡率降至0.18%，且無因血清過敏反應導致死亡，顯示血清穩定有效。

疾管署提醒，多數蛇類生性膽小，鮮少主動攻擊體型比牠們大的人類，民眾前往山區、郊外活動時，如遭遇野生蛇類，請避免主動接近或碰觸，也勿讓家中寵物玩弄攻擊蛇類；民眾如不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定，牢記「五要五不」原則。

五要五不原則

五要：視為毒蛇咬傷處理、記住毒蛇外觀特徵、脫掉飾品避免腫脹、包紮傷口上緣減緩毒液擴散、保持冷靜並儘速就醫。

五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫。