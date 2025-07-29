公費肺癌篩檢3週年 揪出異常逾8成早期個案

台灣每2名肺癌患者就有1人發現時已末期，公費肺癌篩檢3週年，揪出個案超過8成是早期個案，翻轉期別拯救生命，國健署呼籲符合資格民眾盡快篩檢，早發現早治療，降低死亡率。

根據衛生福利部統計，肺癌不僅持續蟬聯10大癌症之首，民國113年因肺癌死亡人數更多達1萬495人，是奪走最多人性命的癌症別，連續15年為癌症死因第1位。肺癌診斷期別攸關存活率，早期肺癌5年存活率達9成以上，但第4期就僅約1成。

癌症登記資料顯示，111年早期肺癌占約4成，晚期個案占約6成，幾乎每2名肺癌個案就有1人發現時已第4期。公費肺癌篩檢3週年，盼早期發現、治療，降低肺癌死亡率。國健署癌症防治組長林莉茹說，已找出2506名確診肺癌個案，其中82.6%為早期個案，僅13.5%為晚期。

在所有確診者中，有1659人具肺癌家族史，746人有重度吸菸史，101人同時具肺癌家族史及重度吸菸史。林莉茹進一步與實施篩檢前110年癌登資料比較，新診斷肺癌個案僅35.3%為早期、61.3%為晚期，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌，讓民眾儘早接受治療。

今年1月1日起，擴大辦理LDCT肺癌篩檢服務，適用對象為具肺癌家族史，40至74歲女性或45至74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；還有重度吸菸者，50至74歲且吸菸史達20包-年（例如每天1包菸，共吸菸20年；或每天2包菸，共吸菸10年）以上，戒菸未達15年重度吸菸者。

衛福部長邱泰源說，已經踏出打造健康台灣的第一步，未來亦將持續串聯中央、地方政府及各層級醫療單位，健全涵蓋預防、篩檢、診斷至治療的健康網絡，逐步實現全民健康願景。