三分之一女性有子宮肌瘤 醫：手術降低內膜損傷可減少生育影響

子宮肌瘤是平滑肌瘤或稱纖維瘤，醫師表示，約三分之一，30%以上婦女終其一生會出現子宮肌瘤，好發35至45歲，常見症狀包括經痛、慢性骨盆腔疼痛、月經過多、胎位不正、受孕困難、反覆流產等，必要時得接受治療 。

台北慈濟醫院婦產部主任陳國瑚表示，子宮肌瘤與息肉是子宮內常見病變，子宮肌瘤源自於肌肉層纖維化病變，息肉則是內膜層血管組織異常增生，兩者都會引發經血過多、出血、不孕等，傳統電燒手術利用熱能量，產生電能刮除組織，稱為「熱刀」，另有一種以物理方式切除腫瘤，不需通電，稱為「冷刀」，對於有生育計畫女性，冷刀可降低術後子宮內膜傷害。

子宮肌瘤的傳統手術包括子宮鏡手術、子宮鏡電燒手術、腹腔鏡手術等，但傳統手術易引發感染，恐傷及子宮粘膜。陳國瑚表示，冷刀以機械方式切除腫瘤，但傳統冷刀器械重複使用，雖進行消毒，仍有感染風險；一次性冷刀，器械使用一次就丟棄，刀刃更加銳利，感染風險降低，且配置能量器械，有助盡快止血，但減少高溫傷害，避免子宮內膜損傷。