一杯咖啡傳遞善意 部桃打造無歧視醫療環境

衛福部桃園醫院今天舉辦年度響應「U Café應援活動」，攜手台灣愛滋病學會與愛滋病護理學會，用一杯咖啡串連醫護人員的理解與支持，共同實踐「在U世代·We Unite」的精神。

院方透過輕鬆的互動形式，盼能讓醫療回歸以人為本的初心，打破偏見與標籤，為感染者及多元性別族群創造更安心的就醫空間。現場醫護員工不只感受咖啡香氣，還在名為「愛的打勾勾」的承諾畫布彩繪，表達自己對友善醫療的承諾與想像。這幅由第一線醫療人員共同完成的畫布，將在同志遊行等公共場合展出，象徵來自醫界的善意與接納，傳遞「We Unite，我們挺你」的堅定信念。

桃園醫院說明，部立桃園醫院2003年就是愛滋病指定醫事機構，照護經驗超過22年。至2024年底，院內照護中的感染者累積達2691人，其中93%達成病毒量測不到（U=U），顯示長期穩定治療的成效。感染科主任醫師鄭健禹指出，「零歧視」不該只是口號，而應成為每一位醫療工作者的日常態度。

部桃去年全面盤點各項服務流程，並舉辦超過23場、累計566人次的教育宣導課程，深化對愛滋醫療與多元性別議題的認識與尊重。 鄭健禹說，除了臨床照護外，桃園醫院也積極參與預防性投藥（PrEP）公費計畫，近三年服務人次從2022年的473人次，增至2023年712人次，2024年1217人次，成長顯著，展現醫療體系對預防端的高度投入，也呼應世界衛生組織提活得長，更要活得好，他引用歌曲「最浪漫的事」感性表示，我能想到最浪漫的事出「2030終結愛滋威脅」的全球目標。