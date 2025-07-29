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加熱菸通過審查將上市 董氏：政府玩兩套手法 署長卸任前送菸商大禮

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民團疾呼，新政府上任標榜「健康台灣」，但是政府卻出賣人民健康，違法放行加味加熱菸。本報資料照片
民團疾呼，新政府上任標榜「健康台灣」，但是政府卻出賣人民健康，違法放行加味加熱菸。本報資料照片

加熱菸審查終於有結果，衛福部國健署今公布，近期將提供2家業者、共14品項申請案有條件通過核定函，未來針對加熱菸產品上市，將加強嚴格管理。一直以來強烈反對加熱菸，並積極推動台灣菸害防制的董氏基金會對公告感到錯愕，不可思議，質疑兩周前還沒有任何新進度，短時間內竟大翻轉？

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，國健署七月中才回應媒體，有8個品項審查中，因業者資料不齊全、需要補件，怎麼會不到半個月就通過審查。其次，國健署長吳昭軍應在2026年1月31日才屆齡退休，但上周就公布新的人事異動。她質疑，新舊署長交接之際，政府送菸商大禮，而且獨厚對政治人物最有影響力的兩大菸商。

林清麗指出，「退休就不用究責了嗎？還是可以扛下所有責任？」她直言：這是非常離譜的事情，對菸商一定要守住台灣的法律，顯然衛福部完全沒有格調，向菸商低頭到「有條件通過」，而且不公告禁止加味菸，僅預告將禁止27種特定添加物。

「什麼是有條件通過加熱菸？」林清麗質疑，政府跟跨國菸商交換條件，犧牲台灣年輕人的健康，而且一次通過兩大跨國菸商的14項加熱菸產品，卻刻意拖延不公告禁止加味菸，等於放行「加味加熱菸」，公然違反「菸害防制法」，是否跟菸商套招掛勾，民眾成了犧牲對象。

「菸害防制法」第9條規定第一項規定：「菸品、品牌名稱及其容器，不得使用或加註淡菸、低焦油或其他有誤導吸菸無害健康或危害輕微之虞之文字及標示」。林清麗抨擊，政府怎麼可以讓違反法規的「IQ*S」系列加熱菸在台灣合法上市，簡直是知法犯法、帶頭違法。

林清麗強烈呼籲政府務必堅守三大底線，包括「加味的加熱菸」不能通過審查上市、加熱菸不得以違法的「IQ*S」系列名稱通過審查上市、審查上市之加熱菸，不得以「通過健康風險評估」進行任何形式的宣傳，政府不能出賣人民健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署 衛福部

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