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青春不打烊！2025屏東青春祭熱力登場　高中生熱血接棒High翻盛夏

文／ 屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

「青春，是音樂的節拍，是汗水揮灑的舞步，是笑聲與創意交織的火花。」2025年暑假最熱血的盛事──「2025屏東青春祭」將於8月15日至17日在屏東公園（太平洋百貨正對面）盛大登場！由屏東縣政府社會處主辦、屏東縣流行與街頭藝術舞蹈推廣協會執行，這場三天不打烊的青春派對，號召全屏東高中職學生共襄盛舉，點燃夏日最強音！

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供
圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

社團接棒登場，青春一波接一波！
走進屏東公園，第一個映入眼簾的不是舞台，而是青春。由各高中社團輪番上陣，不論是熱音社的吉他聲、街舞社的律動、動漫社的角色扮演，還是攝影社捕捉的瞬間畫面，整個會場就是一座沒有圍牆的創意基地。

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供
圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

大同高中、屏中、屏榮、屏女、東高、潮中、枋中、麟中……超過十所學校共襄盛舉，展現出屏東青年學子的多元風貌與活力。其中，屏女的舞研社以一段結合古典與流行的舞蹈開場，震撼全場觀眾；屏榮熱音社自創曲《我們的夏天》，旋律輕快、歌詞直擊人心，現場掌聲與尖叫聲不斷！

「這是我們第一次站上這麼大的舞台，很緊張，但更多的是興奮，謝謝青春祭給我們一個圓夢的機會！」來自東港高中的學生如是說，眼神閃爍著光芒。

學生自營市集，青春就是要創業！
除了舞台表演，青春祭另一亮點就是「學生市集」。由學生們自發籌畫的攤位，擺滿了創意手作、美味甜點、二手小物和設計明信片。從商品設計、製作到行銷，全部一手包辦，學生不僅展現創作力，更是實踐經營夢想的第一步。

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供
圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

枋中創客社推出的3D列印鑰匙圈，不僅可客製名字，還能現場製作，吸引大批觀眾駐足；潮州高工的烘焙班則以手工餅乾試吃搭配「打卡送好禮」策略，短短一小時就完售。「沒想到大家會這麼喜歡，我們下次還想再參加！」學生們驚喜又開心。

明星卡司加持，炒熱氣氛嗨翻天！
青春祭怎麼能少了偶像！今年邀請多位人氣藝人與學生同樂，讓整個活動高潮迭起。8月15至16日的「熱音High翻夏日的夜晚」，邀請人氣團體BOXING及老破麻O.S.D接力演出，帶來一連串震撼音浪；8月16日由嘻哈歌手呂士軒登台表演，更以〈Get it up〉瞬間炒熱氣氛，現場氣氛彷彿演唱會現場！

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供
圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

8月15、16日，還有Sabrina胡恂舞、joyce趙以岑等歌手接棒開唱，將青春歌聲與熱情傳遞給每一位觀眾，鼓舞著年輕世代勇敢追夢、唱出自己的聲音。

青春社團成果展，看見每個夢想的輪廓
除了娛樂與創意，青春祭更是各高中展現成果的最佳舞台。活動設有「青少年成果展示區」，展示各校社團過去一年來的努力結晶，包括環保行動計畫、公益服務記錄、藝文創作等，讓民眾得以一窺年輕世代的熱情與社會參與力。

「我們不只是跳舞、唱歌，我們也關心環境、參與社會，希望大家能看見不一樣的我們。」來自枋寮高中的學生在展區介紹他們的海廢藝術創作，展現的不只是作品，更是一份態度。

全程免費，邀您共度不一樣的夏天！
本次青春祭活動全程免費，不論你是學生、家長、路過民眾、熱愛音樂者，甚至是想找回青春的你，都誠摯邀請一起走進屏東公園，感受一場屬於青春、屬於夢想、屬於你我的盛大節日。

青春不設限、創意無邊界──這個夏天，讓我們在音樂裡揮灑汗水，在創意中看見希望，在屏東青春祭，一起留下屬於青春最閃耀的紀錄！

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供
圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

活動資訊
活動名稱：2025屏東青春祭
活動時間：2025年8月15日下午13:00起，8月16、17日下午14:00起
活動地點：屏東公園（太平洋百貨正對面）
入場方式：免費入場，自由參加
主辦單位：屏東縣政府
執行單位：屏東縣流行與街頭藝術舞蹈推廣協會

更多資訊請上：
https://www.instagram.com/pingtung_clubparty?igsh=MWhremloZmtnc2Zxdw%3D%3D
https://www.instagram.com/teen736?igsh=dTlqMTduN2pzMXZ2

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