交通部擬推幸福巴士3.0 打造偏鄉運輸多元服務

幸福巴士金運獎今年邁入第2屆，由花蓮縣富里鄉獲得卓越獎。交通部今天表示，目前偏鄉公共運輸涵蓋率94.4%，盼民國117年達到100%，規劃推動幸福巴士3.0計畫，創造多元服務。

幸福巴士金運獎延續首屆試辦的經驗與精神，持續透過公開評選機制，發掘並表揚在偏鄉運輸服務表現優異的團隊，今年更新增進步獎、特別獎及個人獎3個獎項。

公路局今天舉辦幸福巴士金運獎頒獎典禮，分別由花蓮縣富里鄉獲得卓越獎，高雄市六龜區獲得傑出獎，彰化縣竹塘鄉及屏東縣三地門鄉獲得績優獎，台東縣長濱鄉、苗栗縣南庄鄉獲得特別獎。

公路局表示，今年金運獎獲獎鄉鎮展現出幸福巴士在偏鄉交通服務的多元創新，除了滿足基本的就學、就醫需求，各地更結合在地特色推出加值服務，深耕社區照顧與發展。

公路局指出，以獲得卓越獎的花蓮縣富里鄉為例，透過羅山小學堂與文健站，提供學童課後陪伴與長者健康促進，並以幸福巴士串聯重要生活據點。

公路局長林福山表示，截至6月底為止，已在192個鄉鎮推動499條幸福巴士路線，涵蓋率94.4%，希望117年涵蓋率能達到100%。他提到，目前有7個鄉鎮現有公車路線密度較稀疏，如何將這些大車轉換成幸福巴士，也是計畫推動目的之一。

林福山今天也拋出推動幸福巴士3.0計畫想法，思考如何結合地方創生，創造多元服務。他表示，偏鄉有很多觀光資源，假日如何讓幸福巴士量能發揮更大，進一步做到永續經營，必須要有客源、創造收入。