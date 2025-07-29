文化部獎勵繪本創作及出版行銷 8/1開放申請

為支持國內繪本及圖文書創作，文化部新增「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」，開放出版社或不限年齡、出版經歷的本國創作者申請，8月1日起至9月30日開放受理。

文化部長李遠表示，作為創作者，他很能理解創作過程中的孤獨，且好的創作也必須搭配行銷、推廣才能傳播得更遠。

李遠表示，文化部首先選擇以過去較少單獨受到關注的繪本著手，建立一整套從挖掘新秀、創作陪伴、培育精進、出版行銷的系統性政策，希望從繪本的生態系建立，有機會作為其他產業建構的參考。

文化部表示，「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」分為「個人獎勵」、「團體獎勵」及「獲國內外重要獎項創作者創作下一本書獎勵」3類，協助創作者與出版社投入全新原創作品的創作、出版與行銷。

「個人獎勵」提供每案最高新台幣60萬元獎勵金，作品完成後除可自行接洽出版社外，亦可參與文化部媒合機制，增加出版機會；「團體獎勵」提供每案最高300萬元獎勵金，同一案中可包含多部作品的創作出版。

「下一本書獎勵」則針對今年1月1日以後，以國家語言創作繪本或圖文書，獲得金鼎獎、金繪獎或重要國際獎項的創作者，提供每案60萬元，創作下一本書的獎勵金。相關要點及文件可上文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw查詢。