今晚中南部降雨加劇 明天降雨熱區擴大「南部恐連下到紫爆」

西南氣流持續影響，中央氣象署今持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，氣象署資深預報員趙竑表示，今晚中南部降雨增加，明天降雨範圍擴大，白天中南部降雨更加明顯，南部有局部豪雨等級以上；另受到竹節草颱風外圍環流影響，今天北部地區也有雨勢，台北累積雨量達88.5毫米。

根據氣象署統計，今天0時至下午3時累積雨量，降雨趨雨分為北邊及南邊兩部分，北邊受到竹節草颱風外圍環流影響，桃園81.5毫米、台北88.5毫米；南邊受到西南氣流挾帶大量水氣，高雄93毫米、澎湖138毫米、屏東271.5毫米。

而從昨（28日）0時至今（29日）下午3時累積雨量，降雨區域集中在中南部，嘉市累積雨量達308毫米、屏東324毫米、雲林409.5毫米、台南433.5毫米、嘉縣477毫米。宜花降雨主要為午後雷陣雨。

趙竑說，造成降雨主因為西南氣流，竹節草颱風目前移動到東海，距離台灣約400公里，未來持續朝西北方向朝浙江海面移動，移動過程中，台灣附近西南風帶來的水氣也愈來愈多，南部會有斷斷續續的降雨，其他地區則是受到熱力作用加持，山區有午後雷陣雨。

趙竑表示，今晚起，隨著竹節草颱風往西北方向移動，環境轉為偏西南風，中南部降雨增加，晚上8時主要降雨以平地為主，明（30日）清晨至下午，降雨趨勢往內陸移動，且雨區範圍逐漸擴大。明天白天，中南部降雨更加明顯，需留意局部豪雨等級降雨。

針對未來1周降雨，趙竑指出，台灣附近以偏西南風為主，明天降雨已中南部降雨為主，其他地區主要是午後雷陣雨，中南部有局部豪雨或大雨，尤其南部有豪雨等級降雨。

周四至周六（7月30日至8月2日）西南風減弱，周四降雨仍多，周五雨勢才逐漸趨緩，降雨熱區仍集中在中南部，會有大雨或豪雨；但周日（8月3日）受西南風影響，水氣再增加，西半部亦有降雨，尤其中南部將出現豪雨，其降雨範圍將比周五（7月31日）大，也就是說，中南部未來1周仍須慎防豪雨。