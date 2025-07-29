第4季日本團費估降5%到10% 旅遊業者：高峰已過

由於匯率走低、航點增加及機位變多，品保協會預估今年第4季的日本旅遊團費大部分地區較去年同期下降5%到10%，且團費高峰已過，未來團費在匯率無上揚前提下，將持平或略降。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉行民國114年10月到12月合理團費發布記者會，今年第4季台灣旅客熱門旅遊國家日本，預估大部分地區團費與去年同期相比降幅約5%到10%；韓國則持平；越南富國島行程銷售回溫，破盤價行程不再見市場，中高價位商品則持平。

日本線制價委員黃清涼說，根據日本觀光廳公布的最新統計，今年1月到6月入境日本的旅客達到2152萬人次，較去年成長21%，台灣排名第3、有328萬人次入境日本，顯示全球對日本的旅遊熱度不減，但台灣旅客今年入境日本只有成長1.8%，顯示熱度趨緩。

黃清涼說，日本團費高峰落在去年，而現在高峰已過，未來團費在匯率沒有上揚前，都將維持甚至緩步下降。

另外，中南半島制價委員蔡承廷說，暑假本來就非越南旅遊旺季，預期接下來銷售將回升，因此第4季價格將不會有破盤價，不過後續因應越南行政改革，預估稅務將影響旅遊成本，未來團費上漲機會大。

根據品保協會資料，馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓的團費價格，除新加坡因應F1賽事等將較去年同期上漲15%外，其餘市場漲幅約10%；美加線部分，因應新台幣升值，團費跌幅約5%到8%；歐洲線則因為機票、飯店價格等調漲，團費漲幅約10%到12%。

中亞非整體團費價格持平或小幅下調，土耳其東部與中亞降幅明顯，約5%到10%；紐澳線反映匯率及物價變動，紐西蘭漲幅約7%，澳洲降幅約14%；國旅則持平。