15縣市發布豪雨特報 今晚起對流雲系移入降雨加劇
中央氣象署今下午2時55分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區域包含嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島；大雨警戒區域為新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣。
氣象署表示，受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（２９）日嘉義縣山區及台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗、台中、南投、嘉義、台東地區及新北至新竹、雲林、宜花山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。
氣象署指出，今下午起，中部山區、近山區則因熱對流發展，易有短暫陣雨或雷雨，今晚起至明晨，西南氣流造成的對流雲系移入，苗栗以南降雨將自沿海向內陸逐漸增加，有大雨或局部豪雨發生的機率。
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