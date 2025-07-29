快訊

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

南部持續降雨…最新24小時預測雨量出爐！2縣市達停班課標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
最新24小時預測雨量，其中高雄、屏東達到停班課標準。圖／中央氣象署提供
最新24小時預測雨量，其中高雄、屏東達到停班課標準。圖／中央氣象署提供

受到西南氣流豪雨影響，南部持續降雨，中央氣象署今持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，同時公布最新24小時預測雨量，其中高雄縣山區、屏東縣山區達到停班課標準。

根據氣象署今下午4時發布最新24小時雨量預測，共有高雄、屏東2縣市達到停班課標準地區。高雄市平地與山區200至340毫米；屏東縣平地200至340毫米、山區200至400毫米。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

雨量 豪雨 屏東縣 高雄市 氣象署 停班停課

延伸閱讀

屏東雨勢超過150毫米 周春米視察滯洪設施：安全考量停班課

白放一天假？高雄雨勢不大卻停班課 網轟陳其邁：放假第一名

高雄今停班課但雨勢趨緩 多家百貨公司宣布「正常營運」

受豪雨影響 嘉義縣宣布停班課

相關新聞

今晚中南部降雨加劇 明天降雨熱區擴大「南部恐連下到紫爆」

西南氣流持續影響，中央氣象署今持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，氣象署資深預報員趙竑表示，今晚中南部降雨增加，明天降...

15縣市發布豪雨特報 今晚起對流雲系移入降雨加劇

中央氣象署今下午2時55分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒區域包含嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東...

南部持續降雨…最新24小時預測雨量出爐！2縣市達停班課標準

受到西南氣流豪雨影響，南部持續降雨，中央氣象署今持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，同時公布最新24小時預測雨量，其中...

稀釋漂白水當水喝！台中知名冰淇淋店3顧客1女員工疑誤飲 送急診

台中市一間知名連鎖冰淇淋店昨驚傳離譜食安事件，有4人疑似誤把店內稀釋過後漂白水當飲用水喝，出現喉嚨刺痛、連呼吸都不舒服等...

知名廠商富味鄉輸入芝麻農藥超標 越南薑黃粉驗出蘇丹紅被銷毀

蘇丹紅色素被世界衛生組織定義為第三級致癌物，依「國內食品安全衛生管理法」，蘇丹紅為不得檢出物質，衛福部食藥署今天公布邊境...

喝錯茶傷全身？ 醫師點名4種高風險喝法：隔夜、濃茶全中招

不少人習慣喝茶養生，但喝錯方式或選錯茶，反而可能傷身，減重專科醫師邱正宏在YouTube頻道提醒，四種情況下的茶可能暗藏健康危機，包括：隔夜茶、農藥殘留、茶葉發霉變質，以及泡得太濃的茶。他也特別強調，泡茶的「第一泡」應倒掉，才能降低風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。