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新生兒腸病毒增2重症 4天大男嬰染伊科病毒不治

中央社／ 台北29日電

時隔4週再現新生兒腸病毒重症，衛福部疾管署今天表示，上週新增2例，皆為出生4天大男嬰感染伊科病毒11型，其中1例身亡。發言人羅一鈞表示，預估疫情將延長至8月底。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，依據疾管署監測資料顯示，7月20日至7月26日門急診就診計6489人次，與前週6536人次相當。近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以伊科病毒11型為多，且上週新增2例新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，新生兒重症發生風險持續。

疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡個案為中部4天大男嬰，母親在生產前1週有發燒、呼吸喘狀況，且個案出生時有早產、呼吸窘迫情況，一出生就轉入新生兒加護病房。

林詠青表示，個案於第4天呼吸急促、活動力下降、肝指數升高、血小板低下、發炎指數上升，立刻插管治療，生命徵象仍不穩定，隔天不幸過世，呼吸道檢體後續檢出腸病毒伊科病毒11型，確診為腸病毒感染併發敗血症等重症。

另1個案則為南部4天大男嬰，林詠青說明，個案於7月上旬出生，媽媽生產前後都沒有症狀，但個案手足、爸爸有發燒、咳嗽症狀；醫療院所為求謹慎，一出生就安排個案住進嬰兒房觀察。

林詠青說明，男嬰在4天大的時候出現發燒、頻繁呼吸中止等症狀，抽血檢驗肝指數上升、血小板低下、血氧下降，經PCR檢出腸病毒，通報腸病毒感染併發重症，轉入加護病房治療，治療過程中狀況逐漸穩定、改善，住院約2週後出院。確診為感染伊科病毒11型併發肝炎、血小板低下、凝血功能異常重症。

國內上次公布腸病毒新生兒重症是7月1日，疾管署發言人羅一鈞指出，原先觀察重症確診有趨緩跡象，但因又新增2例、且其中1例死亡，伊科病毒11型在社區流行也仍是占比最高者，因此評估流行尚未結束，原預估流行期至7月底，現在評估要延長1個月到8月底，並須持需觀察8月疫情狀況。

腸病毒 新生兒 疾管署

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