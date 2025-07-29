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知名廠商富味鄉輸入芝麻農藥超標 越南薑黃粉驗出蘇丹紅被銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格資訊，一批共96公斤，從越南輸入的薑黃粉，被驗出含蘇丹色素1號、蘇丹色素3號，被要求在邊境銷毀，不得退運。圖／取自食藥署
衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格資訊，一批共96公斤，從越南輸入的薑黃粉，被驗出含蘇丹色素1號、蘇丹色素3號，被要求在邊境銷毀，不得退運。圖／取自食藥署

蘇丹紅色素被世界衛生組織定義為第三級致癌物，依「國內食品安全衛生管理法」，蘇丹紅為不得檢出物質，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格資訊，一批從越南輸入薑黃粉，共96公斤，被驗出含蘇丹色素1號、蘇丹色素3號，被要求在邊境銷毀，不得退運；另一批由知名廠商「富味鄉」輸入的芝麻，被檢出農藥超標。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，輸入業者「佶峰貿易有限公司」，輸入產地為越南薑黃粉，在邊境檢出蘇丹色素一號及蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批越南的薑黃粉在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，從114年1月21日至114年7月21日止，近半年受理越南報驗薑黃，批數為3批，檢驗不合格批數為1批，不合格率33.3%。鄭維智說，這3批檢驗不合格原因均為蘇丹色素不合格，食藥署已從113年11月21日，至115年至115年7月16日止，對越南報驗的薑黃在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另，1批由「富味鄉食品股份有限公司」輸入產地為尼日的「芝麻」，被檢出殘留農藥二‧四地0.05ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺草劑二‧四地為不得檢出，以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值。這批尼日的「芝麻」在邊境必須退運或銷毀。鄭維智說，食藥署針對「富味鄉食品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

由「富味鄉食品股份有限公司」輸入產地為尼日的「芝麻」，被檢出殘留農藥二‧四地0.05ppm，在邊境必須退運或銷毀。圖／取自食藥署
由「富味鄉食品股份有限公司」輸入產地為尼日的「芝麻」，被檢出殘留農藥二‧四地0.05ppm，在邊境必須退運或銷毀。圖／取自食藥署

色素 蘇丹紅 食藥署

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