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台中連鎖冰淇淋店顧客疑誤飲稀釋漂白水 店家回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
衛福部台中醫院急診處。記者趙容萱／攝影
衛福部台中醫院急診處。記者趙容萱／攝影

台中市一家知名連鎖冰淇淋店昨驚傳食安事件，有4人疑似誤把店內稀釋過後漂白水當飲用水喝，出現喉嚨刺痛、呼吸不順等症狀送醫救治。台中市食安處說，已接獲訊息處理中。該冰淇淋店總公司指出，第一時間有主動關心與慰問顧客，目前仍在釐清瞭解狀況中。

據了解，一名男顧客在昨天中午帶孩子到這家冰淇淋店內用餐，因口渴向店員索取白開水，沒想到飲用後，不但聞到刺鼻異味，喉嚨刺痛、呼吸不順，驚覺水有問題，向店員反映，由店員陪同就醫，另也傳出店內另有一對年輕情侶也誤飲送醫。一名女店員也因好奇也喝了一口，隨即掛號急診。

衛福部台中醫院指出，院方收治2人，一人為成年男顧客，另一人為女店員，二人都是由店方人員陪同，向醫師自述是「喝了怪味水」，但沒有帶來喝過的「水杯和裡頭的水」。

男顧客表示，經初步診斷為「攝入稀釋漂白水，屬腐蝕性鹼類物質中毒反應」，幸好劑量極小，經抽血、打針及初步藥物治療後，無生命危險，他接受治療至昨天下午4時許才出院返家，但仍感吞嚥疼痛，進食時如灼傷，今天更出現聲音沙啞「燒聲」、喉嚨腫脹等後遺症。

男顧客認為，至今店家仍未正面回應與道歉，僅要消費者自行觀察身體狀況，他已向消保官提出投訴。消保官證實接獲申訴，該案已分案給食安處協助處理。此案發生原因為何仍待進一步釐清。

店員 食安 冰淇淋

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