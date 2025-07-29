肺癌篩檢滿3周年...逾八成受檢者糾出早期肺癌 家族史是重要風險因子

癌症連續43年為國人死因第一名，肺癌更蟬聯21年頭號殺手，國內每5個癌逝的病人，就有1人是肺癌奪命。肺癌的發生率、死亡率居高不下，衛福部自111年7月1日起，針對高風險族群提供2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查，並於114年1月1日起擴大辦理，提供更多高風險族群篩檢服務。

國健署統計，截至114年6月30日，有21萬7744人完成篩檢，其中2506名確診者中，就有2069人為早期（0或1期）發現。而在所有確診者中，有1659人具肺癌家族史，746人有重度吸菸史，101人同時具肺癌家族史及重度吸菸史。

台大教授楊泮池表示，肺癌患者中，不吸菸者占很大比率，高達三分之一，且患者有年輕化趨勢。以全球發生率、盛行率來看，沒抽菸的罹癌人數持續上升，尤其在東亞地區，肺癌是女性癌症死因第一位。研究顯示，家族史是肺癌的重要風險因子之一，且有家族聚集現象，罹患肺癌的風險較一般人高。

楊泮池指出，肺癌早期幾乎沒有症狀，低劑量電腦斷層掃描（LDCT）有利早期發現、早期治療。除了針對吸菸者，LDCT可以篩出不吸菸的高風險族群，所以納入公費篩檢，提前找出早期患者，避免晚期發現需要用到昂貴的藥物，且存活率也存在很大差異。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，113年肺癌死亡人數1萬495人，居十大癌症死因第一位，標準化死亡率也是排名第一。全球女性肺癌標準化發生率在高社經發展國家皆呈上升趨勢，我國也是如此。抽菸與肺癌有密切關係，台灣111年肺癌個案中，有吸菸者占32.0%，其中男性肺癌61.4%有吸菸，女性肺癌僅6.1%吸菸。

另外，從參與肺癌篩檢人數來看，女性約9成具肺癌家族史，男性以重度吸菸者為主。林莉茹指出，肺癌篩檢政策後，從111年7月1日截至114年6月30日，共21萬7744人接受篩檢，男性58.5%，女性41.5%。其中，52.7%具肺癌家族史，43.1%為重度吸菸者，4.2%兩者兼具。

進一步針對受檢者進行風險因子與診斷期別交叉分析，具肺癌家族史者中，89.3%為早期，晚期僅占7.7%；重度吸菸者則有68.2%為早期，晚期比率26.1%，雖高於具肺癌家族史者，但與實施篩檢前之110年全國肺癌期別分布（早期僅35.3%，晚期達61.3%）相比，篩檢仍明顯提高早期診斷率，翻轉肺癌診斷期別。

國健署長吳昭軍呼籲，除了定期接受肺癌篩檢，亦要注重健康管理，包括主動戒菸、遠離空氣汙染、保持均衡飲食及良好作息，以減少肺癌風險。若民眾有持續咳嗽未見改善、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或喘鳴、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重下降或食欲不振，小心是肺癌警訊。