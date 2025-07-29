西南氣流晚間引入對流 南部慎防豪雨以上降雨

氣象署持續發布較劇烈豪雨作業，預估今晚西南氣流將引入對流雲系，降雨從沿海向內陸移動，南部不排除豪雨以上等級的降雨；預估8月5日之前中南部地區都會持續有雨，其中8月3日至5日降雨範圍會再擴大。

中央氣象署今天持續發布較大規模或較劇烈豪雨作業。

氣象署預報員趙竑下午在記者會中表示，今天白天受到西南氣流及颱風竹節草外圍環流影響，台灣海峽及北部海面有明顯對流發展，新竹以北地區有局部大雨，南部地區有較明顯降雨；午後各地山區因熱對流發展，有短暫陣雨或雷雨。

氣象署統計，今天截至下午3時，累積雨量以屏東271.5毫米最多，澎湖138毫米、高雄市約93毫米、台北市也有88.5毫米。

趙竑表示，今天中午強對流範圍主要在巴士海峽，南部地區斷斷續續降雨；預計今晚至明天，西南氣流造成的對流雲系移入，雲林以南地區降雨將從沿海向內陸逐漸增加，有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其南部地區不排除有局部豪雨等級以上降雨發生，中部其他地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生。

趙竑指出，今晚起北部地區降雨趨緩，明天台東地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，北部、宜蘭及花東地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

趙竑說，31日起至8月2日仍然偏西南風，中南部地區受其影響，仍要注意大雨或豪雨發生，其他地區是午後雷陣雨；8月3日至5日水氣偏多、降雨範圍增加，苗栗以南仍有局部豪雨或大雨發生，其他地區易有陣雨或雷雨。

趙竑提醒，今天基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，南部及東南部沿海浪高可達3公尺以上，中部、東部沿海及澎湖浪高約2公尺左右。