遊日月潭搭電動船 異業合作享租車用餐住宿優惠

日月潭管理處鼓勵遊客搭乘電動船，7月至9月與多家業者異業合作，出示船票或手上專屬印章，就享租自行車、用餐、住宿等優惠；另外，包船還可客製化安排音樂演出與特色餐點。

強化行銷電動船，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處除在水社碼頭設置電動船專用浮排，日前也邀泰國踩線團走訪體驗多樣且獨具特色景點與美食，日管處表示，搭乘升級後的電動船遊湖，可包船依需求客製化安排現場音樂演出與在地特色餐盒，打造沉浸式體驗。

日管處今天透過新聞稿表示，來到日月潭可至歷史悠久、背山面湖的文武廟遠眺風光明媚；喜歡戶外體驗遊客，水社到向山遊客中心、伊達邵碼頭到日月潭纜車站有自行車道，騎自行車環湖減碳愛地球；茶葉蛋是必吃點心，碼頭周邊都有店家販售，各有獨門祕方。

日管處表示，今年7月至9月搭電動船還享多家業者異業合作優惠，只要出示船票或手上專屬印章，就享有租自行車、用餐、住宿等多項優惠，合作店家擴及整個南投縣，包含「台灣好行」及纜車，讓遊客用最減碳方式暢玩日月潭陸海空，使旅程不只走馬看花。