快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

遊日月潭搭電動船 異業合作享租車用餐住宿優惠

中央社／ 南投縣29日電

日月潭管理處鼓勵遊客搭乘電動船，7月至9月與多家業者異業合作，出示船票或手上專屬印章，就享租自行車、用餐、住宿等優惠；另外，包船還可客製化安排音樂演出與特色餐點。

強化行銷電動船，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處除在水社碼頭設置電動船專用浮排，日前也邀泰國踩線團走訪體驗多樣且獨具特色景點與美食，日管處表示，搭乘升級後的電動船遊湖，可包船依需求客製化安排現場音樂演出與在地特色餐盒，打造沉浸式體驗。

日管處今天透過新聞稿表示，來到日月潭可至歷史悠久、背山面湖的文武廟遠眺風光明媚；喜歡戶外體驗遊客，水社到向山遊客中心、伊達邵碼頭到日月潭纜車站有自行車道，騎自行車環湖減碳愛地球；茶葉蛋是必吃點心，碼頭周邊都有店家販售，各有獨門祕方。

日管處表示，今年7月至9月搭電動船還享多家業者異業合作優惠，只要出示船票或手上專屬印章，就享有租自行車、用餐、住宿等多項優惠，合作店家擴及整個南投縣，包含「台灣好行」及纜車，讓遊客用最減碳方式暢玩日月潭陸海空，使旅程不只走馬看花。

電動 日月潭 自行車

延伸閱讀

搶穆斯林觀光商機 日月潭20業者獲友善認證

九族文化村39週年「壽星免費、買1送1」！原住民朋友還有490元入園超殺優惠

日月潭神秘蕨類編織術 芒萁重現邵族古老漁撈秘密

國慶焰火首度在南投 縣府北上邀遊客賞中投風光

相關新聞

國光客運盼停駛14條路線愈快愈好 公路局：沒有一定時間表

國光客運陷入財務困難，不僅半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，近日向交通部公路局提出14條路線停駛規畫。國光客運...

中南部今晚降雨更劇烈 15縣市發布豪雨特報

中央氣象署今晚6時15分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到入夜，豪雨警戒區域包含台中市山區、嘉義縣山區、台南市、高...

每年近千人被蛇咬 疾管署：抗蛇毒血清使用8月達高峰

時序進入8月，衛福部疾管署分析，2017至2021年健保資料顯示，每年因蛇咬傷使用抗蛇毒血清約有979人，以使用抗龜殼花...

台中冰淇淋店消毒水當飲用水2人送急診 食安處勒令店家停業送法辦

台中市酷聖石（ColdStone）冰淇淋連鎖店昨驚傳一名男顧客、一名女服務生誤飲稀釋後的次氯酸水，出現喉嚨刺痛等不適送急...

蛋價漲2元 批發價先調高、產地價31日跟進

農業部統計，目前雞蛋供應量略減。台北市蛋商公會決議今天起批發蛋價從每台斤38元調高至40元，31日起產地蛋價從每台斤28...

福源顆粒花生醬黃麴毒素超標 除回收產品暫停生產還要被罰了

新竹知名「福源花生醬」日前遭北市衛生局抽查驗出該品牌顆粒花生醬黃麴毒素超標，竹市衛生局抽驗一批有效日期2025年9月10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。