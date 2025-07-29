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「河海音樂季」最終場8月新北大都會公園登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

2025新北市河海音樂季-貢寮場海洋音樂祭於27日邁入活動第二天，福隆海水浴場再度迎來萬人朝聖，人氣卡司輪番上陣，掀起一波波音樂浪潮。活動自開辦以來，已成為全台最具代表性的原創音樂盛會，更被譽為「音樂人圓夢的舞台」，長年推廣原創音樂、扶植新興樂團，持續為台灣音樂注入創新與活力。

觀旅局表示，27日演出卡司精彩絕倫，開場由「宋德鶴」獻唱全新創作作品，為舞台注入溫柔而深刻的力量。緊接登場的是來自韓國的12BH，舞台魅力席捲全場，讓樂迷大呼過癮。隨後，南西肯恩、Hello Nico、老王樂隊與老破麻O.S.D接力登場，無論是迷幻氛圍、深情搖滾還是硬式搖滾，皆展現各自獨特風格，讓現場觀眾彷彿置身多元音樂宇宙。而壓軸登場的GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治，則用熟悉旋律與動感節奏點燃最終高潮。

新北市河海音樂季-貢寮場海洋音樂祭從「海洋獨立音樂大賞」會前賽起跑，歷經三日激烈競演選出最終十強，並安排於活動首日登台競演，讓更多創作新聲被看見。主舞台背倚蔚藍太平洋，搭配沙灘風光與原創音樂，打造出夏季最具代表性的音樂體驗，不僅吸引來自全台各地的樂迷，也有來自海外的國際觀眾共襄盛舉，共同感受福隆海灘的搖滾魅力與台灣音樂的活力，無論是白日沙灘陽光，或是夜晚的星空搖滾，皆讓樂迷流連忘返。

新北市政府表示，新北市河海音樂季-貢寮場海洋音樂祭不只是音樂活動，更是一場結合自然、人文與音樂創作的夏日盛典。為延續這份熱力，「2025河海音樂季」將於8月23日至24日迎來最終壓軸場，移至「新北大都會公園舞台」盛大舉辦，邀請超強卡司陣容接力開唱，歡迎全台樂迷一起共赴這場最終夏日音樂冒險！另外為支持獨立音樂發展，鼓勵青年學子展現才華，特別開放「學生團體表演」時段，28日即開放線上報名。

聚傳媒

舞台 海洋音樂祭

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