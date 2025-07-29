每天睡超過9小時…心血管風險竟提升34％ 醫示警：還會變胖

適量的睡眠有助維持大腦健康，但若睡太久，反而可能造成不良影響，神經外科主治醫師謝炳賢指出，習慣久睡的人，大腦長期處於低度活躍狀態，導致神經連結變遲鈍，認知功能退化速度比正常睡眠者快30％；而每天睡超過9小時，也會提高心血管疾病風險，發生率比一般人高出34％。

謝炳賢在臉書分享，過度睡眠對身體沒有恢復作用，反而可能衍生出多種健康問題，他列出「久睡」可能引發的四大風險，包括：心血管疾病、肥胖、免疫力下降、記憶力退化。

首先是增加心血管負擔，謝炳賢指出，睡眠時間過長會讓血液循環變慢，提升血栓形成機率，也會干擾心律節奏，多項研究顯示，每天睡超過9小時的人，罹患心血管疾病的風險比正常睡眠族群高出34％。

第二個隱憂是容易導致肥胖，長時間睡眠會擾亂生理時鐘，使荷爾蒙分泌失衡，進一步影響胰島素敏感性與血糖調節，增加糖尿病風險，而醒來後易產生對高糖高脂食物的渴望，是代謝異常的表現之一，也會造成體重增加。

第三是削弱免疫力，謝炳賢表示，睡太久會讓身體陷入慢性發炎狀態，進而影響免疫系統運作，他也提醒，雨天容易賴床，起床後應記得打開窗戶，讓室內空氣保持流通。

最後則是加速大腦退化，久睡會擾亂多巴胺與血清素等神經傳導物質的平衡，讓大腦長期處於「低運作」狀態，進而影響專注力與記憶力。根據研究，認知功能退化速度會比一般人快30％，董氏基金會也指出，若每晚睡眠時間超過9小時，出現認知能力下降的機率會顯著上升。

謝炳賢提醒，睡眠時間並非越長越好，每晚維持7至8小時的睡眠，才是對身體最理想的作息安排。