快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

每天睡超過9小時…心血管風險竟提升34％ 醫示警：還會變胖

聯合新聞網／ 綜合報導
適量的睡眠有助維持大腦健康，但若睡太久，反而可能造成不良影響。示意圖／ingimage
適量的睡眠有助維持大腦健康，但若睡太久，反而可能造成不良影響。示意圖／ingimage

適量的睡眠有助維持大腦健康，但若睡太久，反而可能造成不良影響，神經外科主治醫師謝炳賢指出，習慣久睡的人，大腦長期處於低度活躍狀態，導致神經連結變遲鈍，認知功能退化速度比正常睡眠者快30％；而每天睡超過9小時，也會提高心血管疾病風險，發生率比一般人高出34％。

謝炳賢在臉書分享，過度睡眠對身體沒有恢復作用，反而可能衍生出多種健康問題，他列出「久睡」可能引發的四大風險，包括：心血管疾病、肥胖、免疫力下降、記憶力退化。

首先是增加心血管負擔，謝炳賢指出，睡眠時間過長會讓血液循環變慢，提升血栓形成機率，也會干擾心律節奏，多項研究顯示，每天睡超過9小時的人，罹患心血管疾病的風險比正常睡眠族群高出34％。

第二個隱憂是容易導致肥胖，長時間睡眠會擾亂生理時鐘，使荷爾蒙分泌失衡，進一步影響胰島素敏感性與血糖調節，增加糖尿病風險，而醒來後易產生對高糖高脂食物的渴望，是代謝異常的表現之一，也會造成體重增加。

第三是削弱免疫力，謝炳賢表示，睡太久會讓身體陷入慢性發炎狀態，進而影響免疫系統運作，他也提醒，雨天容易賴床，起床後應記得打開窗戶，讓室內空氣保持流通。

最後則是加速大腦退化，久睡會擾亂多巴胺與血清素等神經傳導物質的平衡，讓大腦長期處於「低運作」狀態，進而影響專注力與記憶力。根據研究，認知功能退化速度會比一般人快30％，董氏基金會也指出，若每晚睡眠時間超過9小時，出現認知能力下降的機率會顯著上升。

謝炳賢提醒，睡眠時間並非越長越好，每晚維持7至8小時的睡眠，才是對身體最理想的作息安排。

肥胖 體重 糖尿病 睡眠時間 心血管疾病

延伸閱讀

你是在咒我！頑固長輩一提健檢就爆氣 醫曝關鍵：勸說的人

別只吃胡蘿蔔！營養師推雞蛋幫你維持好視力 護眼「冰箱常備品」出列

暑假過一半一片空白…碩士新生焦慮「該讀什麼」 過來人勸：拜託去玩

健身心臟驟停倒地！英女「死亡17分鐘」 揭靈魂出竅體驗：看到腿很胖

相關新聞

國光客運盼停駛14條路線愈快愈好 公路局：沒有一定時間表

國光客運陷入財務困難，不僅半年內2度延遲發薪，更積欠銀行團20多億元，近日向交通部公路局提出14條路線停駛規畫。國光客運...

中南部今晚降雨更劇烈 15縣市發布豪雨特報

中央氣象署今晚6時15分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到入夜，豪雨警戒區域包含台中市山區、嘉義縣山區、台南市、高...

每年近千人被蛇咬 疾管署：抗蛇毒血清使用8月達高峰

時序進入8月，衛福部疾管署分析，2017至2021年健保資料顯示，每年因蛇咬傷使用抗蛇毒血清約有979人，以使用抗龜殼花...

台中冰淇淋店消毒水當飲用水2人送急診 食安處勒令店家停業送法辦

台中市酷聖石（ColdStone）冰淇淋連鎖店昨驚傳一名男顧客、一名女服務生誤飲稀釋後的次氯酸水，出現喉嚨刺痛等不適送急...

蛋價漲2元 批發價先調高、產地價31日跟進

農業部統計，目前雞蛋供應量略減。台北市蛋商公會決議今天起批發蛋價從每台斤38元調高至40元，31日起產地蛋價從每台斤28...

福源顆粒花生醬黃麴毒素超標 除回收產品暫停生產還要被罰了

新竹知名「福源花生醬」日前遭北市衛生局抽查驗出該品牌顆粒花生醬黃麴毒素超標，竹市衛生局抽驗一批有效日期2025年9月10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。